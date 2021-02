Milované i nenáviděné kapsáče jsou zase v módě. Nosí je Rihanna i Dara Rolins

Nikdy neříkej nikdy. Rčení, které v módě platí dvojnásob. Kalhoty inspirované military šatníkem s kapsami po stranách, lidově zvané kapsáče, jsou zpět na svém módním trůnu. Dají se vůbec nosit slušivě?

V módě momentálně vládne nostalgie. Chceme utéct do bezpečných časů, kdy svět ještě neznal závislost na sociálních sítích, aplikaci na on-line randění na Tinderu a koronavirus. Proto teď letí styl jako z regentské Anglie počátku 19. století zvaný regencycore i osmdesátá, devadesátá i nultá léta.

Kapsáče právě na konci 90. let uměly dokonale vynést do společnosti zpěvačky: ať již zesnulá Aaliyah nebo členky kapel TLC a All Saints či u nás Dara Rolins. Když se podíváte na jejich tehdejší šatník, může vám připadat velmi současný. To proto, že velmi podobně se teď oblékají třeba Bella Hadidová a Rihanna.

Módní domy jako Max Mara či Burberry prezentují modely, jejichž součástí jsou takzvané cargo kalhoty. Proč byste tomuto kousku měli dát šanci? Protože dokáže při správném stylingu působit ležérně, nenuceně, ale zároveň šik.

Prohlédněte si naši galerii, abyste se inspirovali, jak kapsáče nosit.