Těžké, divné a ošklivé. Pánské boty zažívají vrchol, jsou nepraktické a nepohodlné

Francouzský luxusní módní dům Balenciaga nedávno uvedl na trh vysoké boty známé jako Buldozer. Jen zřídka nějaký produkt dostal tak přiléhavé jméno, napsal zpravodajský server The Wall Street Journal.

Tyto masivní boty jsou mohutné jako bagr John Deere na steroidech. Podrážky rozeklané jako zvířecí tesáky zvedají svého nositele několik centimetrů nad zem. Přehnaná dalece za hranice zdravého rozumu je i vysoká, kožená stélka boty, která zcela pohltí lýtko nositele. A nad cenou nejspíš leckdo jen polkne - 1190 dolarů (téměř 25 300 korun).

Jako z pneumatiky traktoru nebo ve stylu stavebních strojů

Monstrózní verze vysokých bot od Balenciagy ale není jediná, která momentálně dusá trhem s pánskou obuví. Značka Bottega Veneta nabízí za 1350 dolarů Tire Boot, další model navržený tak, aby zakryl celé lýtko, navíc s opravdu vysokou podrážkou podobnou pneumatice traktoru.

Moncler uvedl na trh sérii hrozivých holínek, které svému nositeli přidají tři až pět centimetrů výšky. A dokonce i Cat Footwear, značka vlastněná stálicí v oboru stavebních strojů - firmou Caterpillar - prodává módní obuv včetně vysokých, lesklých bagančat. Podle popisku na webových stránkách značky tyto boty nabízejí "futuristický, trendy vzhled a zároveň majitele ochrání před přírodními živly".

Mužští klienti konečně jsou ve svém živlu

Pánská móda prožívá velký okamžik - zejména v oblasti obuvi. Tuto vlnu pomohla odstartovat značka Balenciaga v roce 2017, kdy uvedla na trh model Triple S, vyboulené tenisky na trojité podrážce. Tato bota - a podobné přehnaně vyvýšené tenisky dalších značek od Gucciho až po Converse - podnítila touhu zákazníků po okázalé, velmi nápadné obuvi.

"Lidé, co si kupují boty jako známku svého postavení, chtějí, aby byli na první pohled k poznání," řekl Bruce Pask, ředitel oddělení pánské módy amerického řetězce luxusních obchodů Neiman Marcus.

Holínky i těžké pracovní boty: Inspirace v historii

Mohutné pánské polovysoké nebo vysoké boty mají dlouhou historii. Těžké holínky, bez kterých se neobejde žádný britský lov, jsou staré stovky let. Mohutné Martensky jsou tu s námi od roku 1947.

Stavební dělníci dusají po stavbách v těžkých pracovních botách s ocelovou špičkou, zatímco milovníci motocyklů Harley-Davidson startují své mašiny ve zbroji podobných botách zakrývajících jim téměř polovinu nohou.

A zdá se, že z rukou současných návrhářů vycházejí čím dál tím extrémnější boty. Sedmadvacetiletý Andre Vargas z New Yorku, který pracuje v digitálním marketingu, má pár bot z řady Ye’s Yeezy od Adidasu, které vypadají jako by se klasické kanady zkřížily s péřovou zimní bundou.

"Jsou to rozhodně jedinečné boty," řekl Vargas - ale to je dost mírný výraz. Jeho přátelé překřtili jeho marshmallowovou monstróznost na "boty pro astronauty", ve kterých by se Vargas hodil spíš na Mars než Manhattan.

Další z ohromných bot sice nejsou tak extrémně polštářkovité, ale to neznamená, že jsou méně nápadné. Devětadvacetiletý fotograf Jeremy Fuder vlastní pár kožených Tire Boots značky Bottega Veneta. Jejich obří šedá podrážka "není příliš pohodlná", připouští. A když ulice Chicaga, kde žije, zasype sníh, nevedou si o moc lépe než kotníkové tenisky Hoka One One, ve kterých prochodí většinu zimy. Ale styl je důležitý, říká.

Dvaadvacetiletý Joevi Flores z Gaithersburgu si pořídil mohutné vysoké boty, aby mu ladily k volným kalhotám, které poslední dobou začal nosit.

Robustní móda jen ke slim kalhotám?

Mužská móda se v posledních letech odklonila od upjatých obleků, které vypadaly, jako by se svému nositeli srazily, a úzkých džínsů z počátku nového tisíciletí.

Robustní boty, jako pár značky Dr. Martens x Rick Owens, které Joevi Flores nosí, se líp hodí ke kalhotám s rovným střihem nohavic. Navíc mu díky vysoké platformě dodávají pár centimetrů navíc.

Ovšem podobné módní výstřelky nejsou příliš pohodlné. "Jestli jsou těžké? Docela dost," říká třicetiletý Justin Nguyen, který vlastní obchod s obuví a kavárnu v Seattlu, a krom toho je hrdým majitelem "traktorek" od Ricka Owense.

Podrážka těchto kožených bot je skutečně monstrózní. A jakkoli Justin Nguyen miluje jejich dramatickou, skoro frankensteinovskou siluetu, přiznává, že si na jejich nošení musel dost dlouho zvykat. "Jsou dost těžké, rozhodně mají pár kilo," říká.

Ale i to je způsob, jakým se na tuto pánskou obuv dá dívat - jako na hodně, ale opravdu hodně drahý způsob, jak si posílit lýtka, dodává The Wall Street Journal.