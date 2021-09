Burešová ze Slunečné začala v laciném stylu. Její poslední outfity už jsou vkusnější

Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová, která 22. července oslavila své osmadvacáté narozeniny, patří mezi nejoblíbenější české celebrity současnosti. Kromě toho, že fanoušky a fanynky zajímá její vztah s šéfkuchařem Přemkem Forejtem, který účinkuje jako porotce v show MasterChef Česko, rádi se u Evy inspirují v nejrůznějších oblastech.

To, co si Burešová oblékne, zkoumá 419 tisíc jejích sledujících na Instagramu. I proto je móda pro herečku a zpěvačku důležitá. V jakém outfitu zazářila? To najdete uvnitř naší grafiky.