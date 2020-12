Politické slogany, nepadnoucí róby i absence vkusu. Kdo byl letos módní strašidlo?

Vkus se za peníze nedá koupit. Můžete si najmout stylistu, který vám svým umem vykouzlí slušivý, lichotivý, trendům odpovídající outfit. Ale pokud nemáte sami cit pro to, co vám padne a co nikoliv, postrádáte vnitřní módní kompas. Jako řada celebrit.

Kdo ví, jak by naše hitparáda těch nejhůře oblečených vypadala, kdybychom prožili úplně jiný rok. Letos byla ústředním doplňkem nás všech rouška. Společenské akce se kvůli pandemii přesunuly do on-line prostředí a na Zoomu toho moc zkazit nemůžeme.

Pojďme se tedy podívat na to, kdo to na módním poli prohrál v první měsících roku 2020, kdy se ještě roloval červený koberec a osobní účast na slavností akci nebyla život ohrožující.