Co obléknout po očkování? Z některých lidí jsou vaxinisté, trendem bourají tradice

Kdo je nejvíc trendy toto léto? Vaxinista, tedy ten, kdo se naočkoval a tento krok zveřejnil na sociálních sítích. A ještě lépe v triku či kšiltovce, které hlásají, že to má za sebou.

Pojem vaxinista spojuje slova fashionista (milovník módy) a vaccine (vakcína). Stoprocentní vaxinista má navíc zájem o věci a oblečení, jež odkazují k očkování nebo k farmaceutickým společnostem, které jej poskytují. Britský deník The Guardian upozorňuje, že mezinárodní on-line nákupní platforma Etsy zaregistrovala více než 25 tisíc dotazů ve vyhledávání hrnků, kšiltovek, odznaků nebo trik s tímto tématem. Čepice či trika s nápisem "vaccinated" (očkovaný) na ní nabízí například americká značka Culturaticlub.

"Má to být zábavný způsob, jak motivovat lidi k očkování," říká mluvčí PoshAndLoom, další ze značek nabízejících své produkty na této webové stránce. Jejich unisexová trika jsou potištěná názvy společností Moderna, Pfizer a Johnson & Johnson. "Tímto výběrem neodrážíme preferenci žádné značky, jen nám dohromady vytvořily cool design," dodává.

Když zadáte do vyhledávače portálu Etsy termín "Pfizer", objeví se vám velké množství předmětů. Například trika s nápisy "This Girl is on Pfizer", "Team Pfizer", "Team Moderna" nebo "Vaccinated and ready to fuck" (Naočkovaný a nachystaný mít sex). Portál má po celém světě 10 milionů uživatelů a nový trend monitoruje, zatím ale nemá z důvodu jeho aktuálnosti k dispozici konkrétní data.

The Guardian píše také o tom, že lidé nemají zájem jen o nové módní kousky, ale také o předměty z druhé ruky. Na portálu eBay koupíte například těžítka a kuličková pera značky AstraZeneca, laboratorní pláště značky Pfizer (v přepočtu za tři tisíce korun) a noviny ze dne, kdy se vakcína začala prodávat (v přepočtu za více než 1 500 korun). Jeden z prodávajících na tomto e-shopu uvedl, že danou věc zveřejnil k prodeji před několika lety, do této doby o ní ale nikdo neměl zájem. Dnes se jí snaží celkem dvacet lidí vydražit a získat ji.

"Pandemie v některých lidech vzbudila sběratelské touhy. Jednak si myslí, že budou mít tyto věci za deset let hodnotu, jednak je to pro ně způsob, jak mít pod kontrolou obtížnou situaci. Snaží se ji tímto způsobem definovat a zařadit do svého života," vysvětluje pro britský deník psycholog se zaměřením na obchod a spotřebitelské chování Dimitros Tsivrikos z univerzity v Londýně.

Slogany na oblečení podle něj odráží hodnoty jejich nositele a v předmětech s tématem koronaviru spatřuje materiální vyjádření historického momentu, který by byl jinak možná zapomenut. "Mají stejnou funkci jako upomínkové předměty, které si lidé kupují po koncertu. Je to způsob, jak říct 'byl jsem tam'. Snaží se takto zapojit do diskuse, reflektovat situaci a podporovat očkování," popisuje Tsivrikos.

Bývalý zaměstnanec společnosti Pfizer ze Spojených států říká, že ji málokdo znal před pandemií. "Farmaceutické firmy se dostávají do povědomí právě díky obyčejným lidem, kteří jejich jménem propagují svou imunitu," poukazuje v britském článku osoba, která si přeje zůstat v anonymitě.

Mluvčí Pfizeru pro Velkou Británii Harriet Coshamová v reakci uvedla, že společnost žádný z produktů neschvaluje. Uznala nicméně, že je to poprvé, co se o značce dozvídá více lidí.

Ve studii z roku 2018 americká Univerzita Johna Hopkinse uvádí, že "v prezentaci a komunikaci očkování, jež má své zastánce a odpůrce, jsou obrazy a vizuální ztvárnění obzvláště důležité.". Jedná se tak určitě o kontroverzní trend. Mnohé z nabízených kousků na webových portálech jsou památečními či reklamními předměty a podle The Guardian mohou také způsobit, že budou lidé odmítat očkování jinou značkou (fanoušci Pfizeru mají už dokonce své označení, tzv. Pfizerphil).

Fotografii v triku s nápisem o očkování na svém Instagramu zveřejnil také Londýňan Robbie. "Ze srandy mi ho koupila přítelkyně. Někteří lidé mi ale psali, že se předvádím," říká mladík, který svůj příspěvek následně vymazal. "Přitom se mi jen nějakým způsobem líbilo, že mám co ukázat z tohohle mizerného roku," uzavírá.