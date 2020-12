Co bude se světem módy, až bude pandemie za námi? Poučme se z historie

Znáte slavný internetový mem s Johnem Travoltou z filmu Pulp Fiction, který přijde do prázdné místnosti? Tak by se totiž dal vyjádřit stav módního průmyslu k prosinci letošního roku. Co bude s fashion světem, jakmile bude nákaza definitivně za námi?