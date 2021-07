Přepychové šaty a luxusní podpatky. Oblékněte se jako herečky ze Sexu ve městě

Seriál o otevřených rozhovorech o sexu a vztazích předefinoval svět televizních seriálů, a vepsal se tak nejen do historie popkultury, ale stal se i módním fenoménem.

Po úspěšném seriálu podle románu Candace Bushnellové z roku 1998 o čtveřici přítelkyň žijících v New Yorku se fanoušci dočkali dalšího pokračování - v podobě dvou filmů.

V lednu tohoto roku televizní stanice HBO oznámila, že na konci jara začne natáčet deset nových epizod seriálu Sex ve městě. V navazující řadě s názvem And Just Like That (Prostě jen tak) si zahrají tři ze čtyř protagonistek.

Nadšenci pro módu a fanoušci kamarádek Carrie (Sarah Jessica Parkerová), Mirandy (Cynthia Nixonová) a Charlotte (Kristin Davisová) se radují nejen z pokračování, ale i z instagramového profilu @justlikethatcloset. Ten vytvořila třiadvacetiletá učitelka a stylistka Victoria Bazalinchuková.

Na profilu se snaží identifikovat téměř každý kousek oděvu, který hlavní představitelky a další herci na natáčení nosí - od okouzlujících šatů, úchvatných podpatků až po šperky. Podívejte se a nechte se inspirovat.