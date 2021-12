Kožešina už do nepatří módy. Časopis Elle takové výrobky nově odmítne na stránkách

Novinka se dotkne i všech zahraničních mutací Elle, která vychází i v Česku, a jejích dalších platforem. Elle existuje ve 45 verzích, z nichž 13 už toto opatření aplikuje. Dalších 20 se jím začne řídit od 1. ledna a zbylé od začátku roku 2023.

"Kožešina se zdá být zastaralá a již není módní, zejména pro generaci Z, na kterou se módní a luxusní průmysl zaměřuje především," řekla Bessolová Llopizová. "Generace Z chce, aby móda byla zodpovědná, etická a inovativní, a to se děje," dodala. Jako generace Z se většinou označují lidé narození zhruba od poloviny 90. let do roku 2010 nebo krátce poté.

Pod tlakem skupin bojujících za práva zvířat a změnou vkusu mladších, eticky a ekologicky zainteresovaných zákazníků se v posledních letech vzdala kožešin řada módních tvůrců a maloobchodníků.

Z velkých módních domů učinila tento krok před čtyřmi lety značka Gucci. Následovalo mnoho dalších, a letos v září se tak nejnověji rozhodla skupina Kering, pod kterou spadají módní značky Saint Laurent a Brioni.

Časopis Elle vznikl v roce 1945 a vychází na celém světě. Jeho francouzskou verzi vlastní český podnikatel Daniel Křetínský.