Muži, kteří nechtěli žehlit ani prát, vyrobili speciální trika. Teď vymýšlí kalhotky

Zatímco se před časem do Česka dostal trend udržitelných materiálů, ze kterých si ekologičtí nadšenci pořizují kousky oblečení s vidinou podpory obnovy přírody, ve východočeské Chrudimi před dvěma lety vznikl v hlavách tří kamarádů nápad na výrobu triček, která nevyžadují tak často pračku, natož žehličku, a ohlíží se na environmentální téma s tak velkou důrazností, že mladá firma s názvem CityZen prorazila směle i v zahraničí.

Před rokem trojice čtyřicátníků zvítězila i v celorepublikové soutěži pro začínající podnikatele Rozjezdy roku a nedávno kromě pánských triček přišla i s kolekcí pro něžné polovičky. Jejich trika v sobě snoubí spoustu požadavků mužů a žen na oblečení a už dnes se sebevědomě rozrůstá i do obchodů na Slovensku, v Německu či Velké Británii.

Vzkříšený nápad z dob studií

Bavlněné tričko CityZen, které díky speciální úpravě vnější vrstvy odpuzuje tekutinu a špínu a nevyžaduje tak časté praní, se ale pyšní ještě jednou nezanedbatelnou funkcí - přestože se v něm zpotíte, navenek nikdo nic nepozná. "Naše trička jsou vyrobena z přírodního materiálu, bavlny, ta je speciálně upravená. Z vnitřní strany je triko vysoce savé a cítíte se v něm příjemně, nic vás nestudí. Na vnější straně odpuzuje tekutinu a vodu. Je hydrofobní," popisuje René Němeček, který nápad na inovativní trika nosil v hlavě už během studií textilní fakulty před více než dvaceti lety. Když se před dvěma lety setkal u piva se svými dalšími dvěma kamarády, Pavlem Hrstkou a Martinem Burkoněm, jeho idea vyrobit kus oblečení, které by se stalo moderním kouskem do 21. století, se znovu vzkřísila.

Na trhu dnes najdeme spoustu druhů funkčních trik, která se předhání ve výhodách v používání: rychle schnou, nemačkají se, jsou lehká či naopak dobře zahřejí. Většina z nich ale má společný jmenovatel: nepříliš šetrný materiál. Buď jsou takové kousky vyrobené z polyesteru, který je v současnosti v souvislosti s neekologickým ohledem hojně pranýřován, nebo bambusové viskózy, která mezi své přednosti řadí vysokou savost. Jak ale upozorňuje Jana Půlpánová, environmentalistka a nadšenkyně zero waste konceptu, mnohem šetrnější k přírodě jsou materiály jako biobavlna, len, konopí či vlna. "Co mi vadí, jsou látky typu viskóza vyrobené z bambusu, ale platí to i pro všechny ostatní primární suroviny. Výroba viskózových vláken je velice neekologická a silně zatěžuje životní prostředí vodních toků," vyjmenovává negativa některých současných materiálů.

Neulpí ani kapka

Malá chrudimská firma vsadila na dlouhovlákennou bavlnu, která s sebou nese spoustu kladů včetně příjemného nošení, snížení zápachu z potu nebo rychlého schnutí. Trojice kamarádů navíc pod značkou CityZen vnější vrstvu podrobila speciální technologii, která zajišťuje odpuzení nejčastějších strašáků pro důkladnou vypratelnost. Díky hydrofobní úpravě na povrchu oblečení neulpí ani kapka červeného vína, kávy nebo rajčatové omáčky. O složení speciální úpravy ale Němeček, jeden ze zakladatelů značky, mluvit nechce. "Jsme opatrní, a proto bychom o technologii raději pomlčeli. Třeba časem," řekl vloni v rozhovoru pro Aktuálně.cz krátce po vítězství v podnikatelské soutěži.

Když před dvěma lety svou firmu s inovativními tričky trojice čtyřicátníků spouštěla, v jejich nabídce byla jen pánská trička ve třech barvách. Dnes jsou pod jejich značkou k mání i polokošile či dámská volnočasová trika v nejrůznějších barvách a střizích. Jak v loňském rozhovoru Němeček uvedl, chtěli by svou kolekci rozšířit i o spodní prádlo, pánské boxerky s podobnou, a navíc antibakteriální úpravou. Poté by měly následovat v i dámské kalhotky. Přestože plány chrudimské značky jsou velké, i přes svůj rapidní růst se drží svého původního cíle na výrobu: "Chceme vyvíjet a vyrábět v České republice," podotýká Němeček, který svou úplně první kolekci inovativních triček vymyslel už v roce 1995 a tehdy rozdal svým kamarádům.

Podívejte se, jak "chytrá" trička, která neprosakují pot, fungují: