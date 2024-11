Módní policie z Českého slavíka: Černo-bílá nuda? Krajčo nahradil kabelku igelitkou

Kdo se těšil na šílené extravagantní outfity, které k hudebním cenám obvykle patří, zůstal nejspíš po včerejším Českém slavíkovi zklamán. Elity českého showbyznysu, ať už mají co s hudbou dělat nebo ne, se ukázaly spíš v černo-bílé klasice. Nebylo to špatné, ovšem hraničilo to až s nudou. I Agáta Hanychová se ukázala pouze ve své osvědčené uniformě: černém outfitu, který odhalil jak nohy, tak dekolt.

Naštěstí byly ale i výjimky, které zachraňovaly situaci. Třeba Richard Krajčo, který znova odvážně vzdoruje tradičním vzorcům pánské módy. Tentokrát ale svůj outfit místo stříbrné kabelky doplnil něčím, po čem se nebojí šáhnout ani běžný český muž, a to igelitovým sáčkem. A navíc k tomu poodhalil i svou hruď.

Na další módní momenty z Českého slavíka se podívejte do galerie.