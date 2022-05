Móda z Met Gala: Průhledné šaty, vyzývavé korzety i poprsí pokryté zlatou barvou

Poslední ročník známé módní události Met Gala proběhl v září, tehdy zpěvačka Billie Eilish vyměnila své oversized modely za pompézní tylovou róbu a Rihanna uzavřela magický večer Met Gala 2021 v maxi kabátu Balenciaga a pletené zimní čepici.

Největší módní večer a zároveň událost, která spojuje módu, umění a charitu, se letos vrátil do termínových tradic - první květnové pondělí se Met Gala 2022 konalo v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. Známé osobnosti si opět daly záležet a na večer plný prvotřídního programu se řádně připravily.

Každý ročník se pyšní speciálním tématem, které se následně stane trendem pro celý svět. Tentokrát se charakteristickým motivem stala americká móda. Pozvaní hosté si kromě červeného koberce, delikátní večeře a vystupujících předních umělců prohlédli i výstavu. Ta byla rozdělena do dvou částí. První část, která byla uvedena již v září, kdy se konalo Met Gala 2021, nesla název In America: A Lexicon of Fashion. Letos byla otevřena druhá část s názvem In America: An Anthology of Fashion.

Podívejte se do galerie na ty nejúchvatnější róby z červeného koberce.