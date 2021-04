Ať si otevřou třeba garáž, kde budou společně tvořit, navádí studenty Liběna Rochová

Jak jít s módou a myslet přitom na životní prostředí? A jak na módu nahlížejí náctiletí? O tom všem bude třetí díl Móda s Terezou Vu, ve kterém se objeví návrhářka Liběna Rochová, blogerka Adéla Mazánková a dokonce syn samotné Terezy Vu Filip. Pořad uvede Česká televize v sobotu v šest hodin večer.

"Slow fashion je pomalá móda. Je tedy opakem té rychlé. Nezná sezony a trendy. Jsou to kousky, které si pořídím a vydrží mi desítky let. I když je to momentální trend, je to dobrý trend, díky kterému se může změnit vnímání společnosti," říká majitelka obchodu Lula Vintage se zaměřením na vintage a pomalou módu Lucie Kratochvílová.

O konceptu udržitelnosti v pořadu promluví také česká návrhářka Liběna Rochová, která je držitelkou několika módních cen. Stojí za Ateliérem designu oděvu a obuvi na pražské UMPRUM a své studenty vede právě k zodpovědné módní tvorbě. "Je to aktuální téma. Navíc nemám ráda velkovýrobu. Když se díváte na velké oděvní značky, jejich tvorba je jako přes kopírák. Já své studenty podporuju v originalitě, které dosáhnete jen tím, když budete dělat autentické věci v malém počtu," vysvětluje svůj přístup.

O módním blogování promluví blogerka Adéla Mazánková a v pořadu se objeví také náctiletý syn Terezy Vu Filip. Ten přiblíží, jak o módě přemýšlí dnešní teenageři. "Mám na sobě jednoduché oblečení, ale preferuju mít 'nabombené' boty, aby byly co nejvýraznější. Barvy oblečení jsem zvolil tmavší právě proto, aby pak vynikly tenisky. Ty jsou nejdůležitější, ukazují něco vevnitř navenek, co jde až za ně."