Slavné političky si s tím hlavu nelámou. Ohlásily obyčejné tenisky za prestižní trend

Tenisky už dávno nepatří jen do oblasti sportu a nová americká viceprezidentka Kamala Harrisová ukázala, že patří i do politiky. Tenisky své oblíbené značky Converse nosila jako senátorka za Kalifornii, během prezidentské kampaně a na otázku, zda je bude nosit i do své nové práce, odpověděla, že ano. V teniskách se nechaly vyfotit také bok po boku estonská premiérka Kaja Kallasová a prezidentka Kersti Kaljulaidová, a způsobily tak rozruch na sociálních sítích.

Rok 2021 bude ve jménu popularity nestárnoucích modelů i inovativních kolaborací a bude se točit kolem všudypřítomného hesla udržitelnosti.

Buďte jako vlivné političky a podívejte se do naší galerie na tenisky, které se budou nosit tento rok.