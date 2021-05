Jak funguje stahovací prádlo? Tereza Vu prozradí triky pro ženy s křivkami

Podle návrhářky Terezy Vu, která v sobotu na České televizi uvede další díl o módě, šedesát procent evropských žen nosí velikost 42 a výše. Právě pro ženy, které se pyšní kyprými křivkami, je určený sedmý díl Módy s Terezou Vu.

"Je důležité, aby si žena s jakoukoliv postavou uvědomila, že se nemusí bát. Může si užívat módu i samu sebe," říká v dalším pokračování pořadu úspěšná česká návrhářka.

V novém díle, který se odvysílá v sobotu večer, představí ředitelku modelingové agentury Klaudii Kovaříkovou, která spolupracuje právě s plus size modelkami. "Potkávala jsem čím dál více krásných slečen, které by se na modeling hodily, ale nesplňovaly parametry klasických modelek. Druhým důvodem byla poptávka zahraničních agentur. V Čechách zatím trh pro plus size modelky neexistuje, ale je otázka času, než se začnou ozývat i čeští klienti," popisuje Kovaříková.

Jak si módu užívat i s pár kily navíc v sedmém díle předvede blogerka Kateřina Vlasáková. Ta se snaží na svém instagramovém profilu inspirovat plnoštíhlé ženy, aby se oblékaly odvážněji a zajímavěji. "Člověk musí oblečení shánět, kde se dá. Pro ženy při těle je to větší výzva, ale kdo hledá, najde. Mně například pomáhá, když si outfity vybuduju už dopředu. Vím, co si k čemu obleču. Pak nemusím přemýšlet, co z šatníku vytáhnu. Nebojte se barev a kombinujte," radí.

Stylista Honza Pokorný zase poradí, jak si správně vybrat a nosit formující prádlo. To se hodí nejen v případě, když žena potřebuje něco schovat, ale také pod konkrétní kousky oblečení. "Formující prádlo vyhladí jakoukoliv nerovnost, proto se nosí pod oblečení, které je na tělo. Například pod elastické topy, pouzdrové šaty nebo pod šaty z jemného materiálu jako hedvábí."