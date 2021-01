Muž, který miluje dámské šaty i krajky. Zničí móda Harryho Stylese tradiční mužství?

Má rád volány, krajky a mašle. V době rokoka by taková záliba v oblékání byla velmi konvenční, ve 21. století se obáváme, že styl Harryho Stylese zničí tradiční mužství. Před pár lety po něm šílely nezletilé fanynky, když na ně shlížel z pódia coby zpěvák kapely One Direction. Dnes je tváří firmy Gucci a ovlivňuje to, co budeme nosit.

Říká se, že dokonale ztělesňuje styl gender bender. Tedy takový, kdy muži nosí šaty ženské a dámy zase ty pánské. Zatímco žena ve smokingu dnes nepohoršuje snad nikoho, Harry Styles v šatech s volánky na obálce amerického časopisu Vogue vzbudil vlnu nenávisti.

Platforma Lyst, která analyzuje chování spotřebitelů módy, ale potvrzuje, že právě Styles je jedním z největších módních influencerů poslední doby.

