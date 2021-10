Nákupy oblečení z druhé ruky v Evropě bodují. Ve Francii jde o historický rekord

Francouzi nakupují stále častěji oblečení z druhé ruky, za dva roky tento segment vzrostl o 140 procent. Obyvatele země proslavené módou k nákupu použitého šatstva motivuje snaha o ekologický přístup k vlastní spotřebě i nedostatek financí. Lídrem trhu je sociální síť na prodej mezi jednotlivci Vinted, píše BFM TV.

Letos se ve Francii prodalo nejvíce použitého oblečení v historii. Ve srovnání s rokem 2020 prodeje vzrostly o 51 procent, proti roku 2019 o 140 procent, vyplývá z údajů společnosti Natixis. Tyto výrobky častěji nakupují ženy, tvoří 82 procent zákazníků.

Platforma Vinted má ve Francii 16 milionů uživatelů a v březnu byla druhým nejpoužívanějším internetovým obchodem. Nejčastěji Francouzi nakupují na Amazonu, třetí je prodejce nábytku Ikea, uvádí Foxintelligence. Platforma Vinted výrazně přispěla k rozvoji prodeje oblečení z druhé ruky ve Francii a její francouzská pobočka je největší ze všech webů Vinted na světě.

Trend nákupů použitého oblečení zaznamenaly i tradiční firmy a snaží se mu přizpůsobit. Recyklační sekci má na svém webu německý prodejce Zalando nebo francouzský La Redoute. Velké obchody jako Carrefour nebo Auchan v některých ze svých prodejen zřizují sekce s použitým zbožím.

Oblečení z druhé ruky nejčastěji nakupují lidé od 25 do 44 let, přináší 58 procent tržeb. Největší obnosy utrácejí mladí do 24 let, průměrně nakoupí za 24 eur.