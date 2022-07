Festival ve Varech řeší jediné: Kde je Jitka Čvančarová a vzbudí rozruch novou róbou?

Jitka Čvančarová na sebe umí upozornit. Na karlovarský festival už v minulosti vynesla průsvitné šaty návrhářky Zdeňky Imreczeové, v nichž ukázala svou podprsenku, upoutala pozornost celého Česka přeplněným dekoltem v šatech Natali Ruden a loni se objevila v doslova nepřehlédnutelném modelu od slovenského návrháře Borise Hanečky.

Všichni proto se zatajeným dechem očekávali, co si letos vezme na sebe. Herečka ale nakonec do Varů vůbec nepřijela. "Už jsme se s manželem Jirkovi Bartoškovi omlouvali. Moc mu děkujeme za pozvání, letos nám to ale na 80 procent nevyjde," řekla Blesku s tím, že má moc práce a zkoušení. "Příště určitě zase rádi přijedeme a já zase moc ráda vzbudím rozruch nějakou tou svou róbou," dodala.

Připomeňte si v galerii její nejodvážnější módní kreace.