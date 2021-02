Historické seriály poprvé v dějinách diktují módu: Lidé začali šílet po korzetech

I když má na svém kontě seriál Bridgerton poměrně rozporuplné přijetí, kdy jedni vyčítají produkční společnosti Shondy Rhimesové, autorky seriálu Chirurgové, historické nepřesnosti a druzí příliš plytký děj, kde hlavní výplň tvoří odvážné sexuální scény, jedno mu neodpářeme: stal se z něj fenomén.

Dokonce takový, že podle platformy Lyst, která analyzuje, co se v souvislosti s módou nejčastěji vyhledává na internetu, se zájem o korzety zvýšil o 123 procent, o empírové šaty o 93 procent a o čelenky z peří o 23 procent. Tomuto módnímu trendu se nyní říká "regencycore", protože je inspirován oděvy časů regentské Anglie z období mezi lety 1811 a 1820.

Historická dramata a seriály byly vždy oblíbeným diváckým žánrem, ale v historii módy je to poprvé, kdy jsou také aktivním fashion influencerem. Hovoříme nyní nejen o výše zmíněném Bridgertonu, ale také o kostýmech k seriálu Veliká, který pojednává o Kateřině Veliké a v hlavní roli v něm uvidíte Elle Fanningovou.

Róba v ostré fuchsiové, ve které se postava mladé panovnice carského Ruska v jednom z dílů série objeví, je natolik úchvatná a svým způsobem moderní, že by se dala vynést na červený koberec i dnes.

Jak kostýmy Bridgertonu, tak Veliké vyžadují nošení korzetů, po kterých je nyní mimořádná poptávka také proto, že dokážou během vteřiny formovat naše karanténou unavené tělo.

Prohlédněte si naši galerii kostýmů historických seriálů, které teď ovlivňují to, co budeme chtít nosit, až se konečně budeme smět vydat do společnosti.