Prestižní módní přehlídky mění strategii. Je z nich skromná oslava nebo krátký film

Módní domy Dior a Chanel představily své nové kolekce haute couture pro jaro a léto 2021 a vzhledem k omezením platným kvůli šíření koronaviru nechaly diváky obdivovat kreace návrhářů on-line.

Chanel v úterý na svých stránkách zpřístupnil záznam přehlídky, která se konala před téměř prázdným auditoriem v pařížském výstavním pavilonu Grand Palais. Dior natočil krátký film, v němž modelky vystupují v roli postav z tarotových karet.

Módní značka Chanel pozvala na přehlídku jen několik známých tváří, osobně ji tak viděly pouze herečky Penélope Cruzová, Marion Cotillardová a Lily-Rose Deppová. Ty jsou zároveň ambasadorkami značky a propagují její kosmetické produkty i módu.

Návrhářka Virginie Viardová v nové kolekci hodně pracovala s květinovými motivy a volány, které se objevily na dlouhých sukních i bolerkách, přičemž zkombinovala pastelové barvy s bílou a černou. Modelky ale v souladu s tradicí značky oblékla i do tvídových kostýmů a závěrečné svatební šaty ukázala modelka, která přijela na bílém koni.

"Věděla jsem, že nemůžeme uspořádat žádnou velkou akci, že budeme muset vymyslet něco jiného, a tak jsem přišla s nápadem na malý průvod, který by sešel po schodišti v Grand Palais a procházel pod květinovým loubím. Něco jako rodinná oslava nebo svatba," popsala Viardová svůj záměr.

Dior sehrál film

Mnohem velkolepější kulisy zvolil módní dům Dior, který modely své nové kolekce představil v krátkém filmu s motivem tarotových karet. Příběh odehrávající se v tajuplném zámku natočil italský režisér Matteo Garrone a šaty v něm hrály roli kostýmů tarotových symbolů, jako je Spravedlnost, Kolo štěstí, Mág, Slunce, Umění, Viselec nebo Ďábel.

Návrhářka Maria Grazia Chiuriová pro letošní sezonu navrhla róby z lesklých látek, brokátu a sametu se zvýrazněným pasem a empírovými výstřihy. Pláštíky podle agentury Reuters upomínaly na oděvy středověkých šlechticů.

Inspirace tarotem byla podle návrhářky záměrná, protože magie podle ní může pomoci přinést útěchu lidem, které pandemie uvrhla do nejistoty. "Může to pomoci, abyste se nebáli něčeho, co neznáte, co je tak nejisté," řekla Chiuriová v rozhovoru.