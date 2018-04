BLOG Ze života ženy: Jak najít svůj módní styl

Jestli se vám to zdá povrchní, zamyslete se, jestli jste i vy někdy nekroutili hlavou nad fotkou outfitu známé celebrity, která zrovna šlápla malinko vedle. Tak vidíte.

Ať už se nám to líbí nebo ne, nikdo nás neosloví kvůli našemu dobrému charakteru. Jednoduše proto, že nás nezná a znát ani nemůže. To, co za nás v prvních sekundách mluví je právě naše oblečení a náš celkový vzhled. Vypovídá o nás mnohé, aniž bychom vůbec otevřeli pusu. Řekne o nás, jestli a jak o sebe dbáme, jestli jsme spíš sportovní či elegantní typ, zajímáme-li se o trendy, ale třeba i kde nakupujeme.

Mikina nebo košile?

Pomocníkem v rozhodování, co na sebe, nám může být zamyšlení se nad místem, kam se chystáme. Stejně jako se v sobotu ráno nevydáme do fitka v oblekové košili, tak bychom neměli chodit v mikině do restaurace na rodinný oběd. Přeci jen to je slušnost a respekt vůči místu, které navštěvujeme a lidem, které potkáme.

První rande nebo pohovor

Pamatujete si, jak jste se snažili vypadat dobře, když jste šli na první rande s vaším partnerem, ucházeli seo vysněnou pracovní pozici, nebo jaký je to pocit, když si někdy dáte extra záležet a vyfiknete se? Najednou se cítíte takříkajíc v kramflecích, sebevědoměji, prostě lépe. Proč tedy nezažívat podobné pocity pořád.

Lenka Wernerová Zakladatelka módního a lifestylového blogu Ze Života Ženy, který začala psát na mateřské. Svými módními outfity, kosmetickými tipy a pozitivním přístupem k životu se snaží inspirovat maminky a všechny ženy, které v rodinném a pracovním shonu chtějí myslet také samy na sebe. Je milovnicí Coco Chanel a jejího nesmrtelného klasického stylu. Objevujte s ní nadčasové kombinace a kouzlo každého dne, který, jak říká, stojí za to prožít s úsměvem a stylem. Životní cíl: Být šťastná (a stylová)

Na velikosti záleží

K tomu, abyste vypadali dobře, nepotřebujete nacpanou skříň, ani desítky tisíc. Paradoxně nemusíte sledovat ani módní trendy. Postačí vám několik základních a nadčasových kousků, které budete mít ve skříni déle než dvě sezóny.

Druhým podstatným faktorem je znát své tělo, respektive svoji velikost. Často se oblečeme do pěkného kousku, který nám ale vůbec nesedí (až moc těsné/volné, dlouhé kalhoty, větší sako v ramenou, příliš dlouhé rukávy na kabátech apod.). Jak na to? Jednoduše si nechte kousky, které vám velikostně nesedí, upravit u krejčové a ty, z nichž jste vyrostli, dejte pryč.

Venku právě začalo jaro

To je ideální doba na to uklidit si ve skříni, zbavit se oblečení, které nenosíme nebo nám nesedí a do nejkrásnějšího ročního období vykročit stylově a s šarmem.