Výbušná a nekompromisní. Šéfka světové módy dopomohla k velké slávě i české modelce

Její další přezdívkou, která není daleko od pravdy, je "CEO celého světa módy". Natolik je vlivná, schopná i obávaná. Je také rozvedenou matkou dvou dětí.

Málokterý žijící novinář se může pochlubit tím, že film o něm se stal součástí popkultury. Téměř každý však viděl film Ďábel nosí Pradu s Meryl Streepovou, která zde představovala postavu, jež byla vytvořena právě podle Anny Wintourové. Tak se šéfredaktorka amerického módního časopisu Vogue stala známou nejen mezi milovníky módy a kultury, ale stala se podobnou celebritou jako modelky, herečky nebo zpěvačky, které umisťuje na obálky periodika zbožně nazývaného "Fashion Bible".

Mikádo i skandály

Anna Wintourová proslula nejen svou prací, ale také vzhledem, který zůstává léta stejný. Jen málokdy sundává sluneční brýle a její účes je vždy rovně střižené mikádo s ofinou. To nosí už z dob dospívání. Sluneční brýle si nesundává ani v místnosti, prý nechce, aby ostatní viděli její duševní rozpoložení nebo únavu. Když v roce 2003 bývalá asistentka Anny Wintourové Lauren Weissebergová napsala knihu Ďábel nosí Pradu, podle které o tři roky později vznikl stejnojmenný film, očekával se skandál. Weissebergová zde vykreslila postavu šéfové, která je chladná, všehoschopná, velmi arogantní a despotická. Wintourová si ale z filmu dodnes umí udělat legraci, což předvedla třeba ve videu 73 otázek šéfredaktorce Vogue.

Bez kompromisů

Říká se, že pokud by Anna Wintourová byla mužem, tolik by se nediskutovalo, zda je protivná, arogantní, vyžadující perfektní výkon. U žen to společnost promíjí méně. Pravdou je, že pracovat s ní bude vyžadovat absolutní nasazení, což se pro éru mileniálů, kteří nechtějí jen dřít, ale také si užívat života, moc nehodí. I přesto je Anna Wintourová dodnes výjimkou, protože on-line kurzy o úspěchu v novinářském byznyse na platformě Masterclass jsou vyprodány právě díky dnešním mladým lidem.

Co jste nevěděli o jedné z nejvlivnějších žen módního světa? Podívejte se do galerie.