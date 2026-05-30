Během posledního století prošla móda dramatickými proměnami a každá dekáda přinesla vlastní estetiku, nové ideály krásy i jiný pohled na to, co znamená být „in“. Ve 20. letech 20. století vládla éra jazzu, svobody a rebélie. Ženy odložily korzety a přijaly flapper styl s krátkými účesy, sníženými pasy a zdobenými šaty, které odrážely nově nabytou volnost. O dekádu později však přišlo zpomalení – třicátá léta poznamenaná hospodářskou krizí přinesla střídmost, eleganci a praktičnost.
Zvonáče zná každý, ale co beehive účes a další retro ikony? Otestujte se v módních trendech minulého století
Od třásní a zvonáčů přes minisukně až po ramenní vycpávky. Móda minulých dekád nebyla jen o oblečení, ale odrážela společenské změny, hudební revoluce i životní styl celé generace. Každé období mělo své ikonické střihy, výrazné doplňky i trendy, které dodnes inspirují návrháře po celém světě. Vyzkoušejte si náš retro módní kvíz a zjistěte, jak dobře se vyznáte ve stylových hitech minulého století.
Čtyřicátá léta pak formovala válka, která do módy vnesla důraz na funkčnost. Po válce se ale svět znovu nadechl k luxusu – padesátá léta oslavila ženskost, úzký pas a bohaté sukně proslavené „New Lookem“ Christiana Diora.
Šedesátá léta přinesla mladistvou revoluci – mini sukně a výrazné vzory odrážely touhu po změně a svobodě. Sedmdesátky byly naopak pestré a rozpolcené: vedle disco lesku a platforem se rozvíjel i bohémský styl plný volnosti a přírodních motivů. Osmdesátá léta pak vsadila na maximalismus – výrazné siluety, ramenní vycpávky a power dressing symbolizovaly sebevědomí i kariérní ambice.
Devadesátky naopak otočily kormidlo k minimalismu a grunge estetice, která stavěla na jednoduchosti, vrstvení a uvolněnosti. Na přelomu tisíciletí vstoupila do hry digitalizace a rychlá móda, která změnila způsob, jakým trendy vznikají i mizí. Jak dobře se vyznáte v ikonických stylech minulého století? Otestujte své znalosti v naše kvízu.