Přeskočit na obsah
30. 5. Ferdinand
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Zvonáče zná každý, ale co beehive účes a další retro ikony? Otestujte se v módních trendech minulého století

Linda Veselá

Od třásní a zvonáčů přes minisukně až po ramenní vycpávky. Móda minulých dekád nebyla jen o oblečení, ale odrážela společenské změny, hudební revoluce i životní styl celé generace. Každé období mělo své ikonické střihy, výrazné doplňky i trendy, které dodnes inspirují návrháře po celém světě. Vyzkoušejte si náš retro módní kvíz a zjistěte, jak dobře se vyznáte ve stylových hitech minulého století.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Během posledního století prošla móda dramatickými proměnami a každá dekáda přinesla vlastní estetiku, nové ideály krásy i jiný pohled na to, co znamená být „in. Ve 20. letech 20. století vládla éra jazzu, svobody a rebélie. Ženy odložily korzety a přijaly flapper styl s krátkými účesy, sníženými pasy a zdobenými šaty, které odrážely nově nabytou volnost. O dekádu později však přišlo zpomalení třicátá léta poznamenaná hospodářskou krizí přinesla střídmost, eleganci a praktičnost.

Související

Čtyřicátá léta pak formovala válka, která do módy vnesla důraz na funkčnost. Po válce se ale svět znovu nadechl k luxusu padesátá léta oslavila ženskost, úzký pas a bohaté sukně proslavené „New Lookem Christiana Diora.

Šedesátá léta přinesla mladistvou revoluci mini sukně a výrazné vzory odrážely touhu po změně a svobodě. Sedmdesátky byly naopak pestré a rozpolcené: vedle disco lesku a platforem se rozvíjel i bohémský styl plný volnosti a přírodních motivů. Osmdesátá léta pak vsadila na maximalismus výrazné siluety, ramenní vycpávky a power dressing symbolizovaly sebevědomí i kariérní ambice.

Reklama

Devadesátky naopak otočily kormidlo k minimalismu a grunge estetice, která stavěla na jednoduchosti, vrstvení a uvolněnosti. Na přelomu tisíciletí vstoupila do hry digitalizace a rychlá móda, která změnila způsob, jakým trendy vznikají i mizí. Jak dobře se vyznáte v ikonických stylech minulého století? Otestujte své znalosti v naše kvízu.

Zdroj: Fashion History Timeline, Vogue, Glam Observer

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama