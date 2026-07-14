Když Eva Pavlová v březnu 2023 vstupovala po boku svého manžela na Pražský hrad, působila jako příjemné módní překvapení. Během inauguračního dne vystřídala dva modely vytvořené českými návrhářkami. Modré šaty doplnila červeným kašmírovým kabátem, čímž vznikl nenápadný odkaz na českou trikolóru, později oblékla malinový komplet. Stylistka Nikola Marková tehdy prohlásila, že první dámě nebylo prakticky co vytknout.
Zástěra, bavorský kroj i nevhodné tenisky: Proč šatník Evy Pavlové dráždí Čechy
Na inauguraci sklízela chválu, dnes jí část veřejnosti vyčítá „zástěry“, kroje i sportovní boty. Šatník Evy Pavlové se během tří let výrazně proměnil, ještě rychleji se ale změnil způsob, jakým jej lidé hodnotí. Stačí jedny volnější šaty nebo pár tenisek a sociální sítě mají na několik dní jasno. Obléká se první dáma skutečně tak špatně, nebo se pouze odmítá stát dokonale naaranžovanou figurínou?
Začátek jejího působení tak provázela očekávání, že Česko získalo novou módní inspiraci. Pavlová nosila české návrháře, výrazné brože i elegantní kabáty, ale zároveň bylo od počátku patrné, že se nechce vzdát pohodlí. Právě střet mezi reprezentativností a praktičností se později stal hlavním zdrojem všech debat.
První větší přešlap měl připomínat uniformu
Jedna z prvních výraznějších vln kritiky přišla v říjnu 2024. Na setkání se stipendisty Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dorazila Eva Pavlová v dlouhých zelených košilových šatech s páskem a šedou květinovou broží. Model měl klasický a uhlazený střih, části médií ale připadal příliš strohý. Objevilo se dokonce přirovnání k vojenskému mundúru.
Právě na tomto outfitu se ukázalo, jak obtížná je pozice první dámy. Stejná zelená barva může při slavnostním ceremoniálu působit majestátně, u košilových šatů ale někomu připomene uniformu. Nejde přitom jen o samotné oblečení, ale také o prostředí, světlo, držení těla a jedinou fotografii, která začne kolovat internetem.
Rok 2025 ukázal, že se oblékat umí
Představa, že Eva Pavlová v módě pouze chybuje, neodpovídá celému vývoji jejího šatníku. Rok 2025 patřil k jejím nejsilnějším. Při státní návštěvě nizozemského královského páru zaujala v oranžových šatech české značky WWØ a vedle královny Máximy se rozhodně neztratila. Chválu sklidily také žluté maxišaty, kalhotové kostýmy nebo slavnostní róba v odstínu vltavínu, kterou vynesla při předávání státních vyznamenání.
Její styl se ustálil na jednoduchých siluetách, výraznějších barvách, košilových šatech a dobře padnoucích sakách. Pavlová navíc začala ukazovat, že nemá problém jednotlivé kusy opakovat nebo kombinovat společenské oblečení s pohodlnější obuví. To, co jedni považují za dostupný a civilní přístup, však jiní vnímají jako nedostatek slavnostnosti.
Tenisky v Litvě rozdělily veřejnost
Silnou debatu vyvolala v červnu 2025 oficiální cesta prezidentského páru do Litvy. První dáma oblékla dlouhé béžové šaty a na některých fotografiích je doplnila béžovo-bílými teniskami. Na sociálních sítích se okamžitě začalo řešit, zda sportovní obuv patří na státní návštěvu. Kritici upozorňovali, že ostatní ženy na společném snímku měly baleríny nebo lodičky.
Celý příběh měl ale důležitý detail. Na oficiální setkání s manželkou litevského prezidenta a na zahájení výstavy Eva Pavlová sportovní boty vyměnila za béžové lodičky. Tenisky tedy nebyly jedinou obuví, kterou během cesty použila, přesto právě fotografie s nimi určily vyznění celé módní debaty.
Kostkované šaty byly jednou skvělé, podruhé připomínaly zástěru
Na jaře 2026 se kritika přesunula ke kostkovaným šatům v modrozelených odstínech. Pavlová si je během krátké doby oblékla při otevření zdravotnického centra v Plzni, na soutěži CzechSkills v Brně a následně také na oslavě devadesátin Zdeňka Svěráka. Opakování stejného modelu je běžnou součástí udržitelného šatníku, na sociálních sítích ale začaly padat výroky o pracovní zástěře nebo nelichotivém střihu.
Zajímavé je, že totožné šaty krátce předtím módní redakce hodnotily jako mimořádně praktický a povedený model vhodný do práce i do divadla. Jeden kus oblečení tak během několika dnů získal dvě zcela protichůdné pověsti: pro jedny šlo o elegantní košilové šaty, pro druhé o oděv uklízečky.
Právě tento případ nejlépe ukazuje, jak subjektivní současná kritika je. Často nejde o jasné porušení dress codu, ale o to, zda se konkrétnímu komentujícímu líbí střih, barva nebo fakt, že známá žena nosí stejné šaty opakovaně.
V Krabčicích viděli lidé bavorský kroj
Další bouři rozpoutala návštěva komunitních domů Diakonie v Krabčicích v květnu 2026. Eva Pavlová zvolila světle zelené šaty s kontrastní tmavou částí v oblasti živůtku. Zatímco někteří oceňovali jejich originalitu, jiným kombinace připomínala bavorský nebo lidový kroj.
V tomto případě nebylo hlavním problémem, že by model neodpovídal charakteru akce. Šlo o slavnostní otevření domovů sociální péče, nikoli o státní banket. Pozornost se přesto přesunula od samotné události téměř výhradně k šatům první dámy.
Nechce být figurínou, přesto je každý její model pod lupou
Eva Pavlová sama opakovaně naznačuje, že módu nepovažuje za hlavní obsah své role. „Nechtěla jsem být jenom tou figurínou, která je na fotografiích při oficiálních návštěvách,“ řekla v rozhovoru pro Český rozhlas. Své působení chce spojovat především s konkrétní pomocí, mediací a podporou zranitelných lidí.
Paradoxem je, že právě fotografie a oblečení často přehluší témata, kvůli nimž na danou akci přijela. Otevře-li centrum pro nemocné, diskutuje se o zástěře. Navštíví-li domov pro lidi se zdravotním postižením, internet řeší bavorský kroj. Přijde-li mezi děti v pohodlných šatech, pozornost se stočí k jejich volnému střihu.
Tvrzení, že se Eva Pavlová obléká „katastrofálně“, proto působí spíše jako zkratka živená sociálními sítěmi než jako shoda módních odborníků. Její šatník má lepší i slabší chvíle, stejně jako šatník kterékoli jiné ženy. Zatímco část lidí od první dámy očekává bezchybný glamour, jiní oceňují, že nosí dostupně působící střihy, opakuje oblečení a dokáže dát přednost pohodlí.
A možná právě proto vyvolává tak silné reakce. Eva Pavlová nevypadá pokaždé jako dokonale naaranžovaná módní ikona. Vypadá spíše jako žena, která se potřebuje v oblečení pohybovat, strávit v něm celý den a občas si stejné šaty vzít znovu. Pro někoho osvěžující normálnost, pro jiného módní prohřešek.
Jak si vede první dáma?
Móda je mocným nástrojem, zvláště pro první dámu. Pokud je manželka prezidenta v módě znalá, může dané oblečení využít ve svůj prospěch, ať už k prezentování svých názorů či k inspiraci ostatních. Osobní styl je totiž jako otisk prstu jedinečný.
Podívejte se v této galerii, jak si zatím v módním světě vede první dáma Eva Pavlová.
Jak si vede první dáma?
Móda je mocným nástrojem, zvláště pro první dámu. Pokud je manželka prezidenta v módě znalá, může dané oblečení využít ve svůj prospěch, ať už k prezentování svých názorů či k inspiraci ostatních. Osobní styl je totiž jako otisk prstu jedinečný.
Podívejte se v této galerii, jak si zatím v módním světě vede první dáma Eva Pavlová.
Neutrální a pastelové odstíny
Barevná paleta šatníku budoucí první dámy se skládá především z neutrálních a pastelových odstínů. A právě tyto barvy, jako je béžová, starorůžová či krémová, Evě Pavlové jakožto blondýnce velmi lichotí.
U kabátů se dokáže odvázat
Přestože Eva sází na decentní a konzervativnější styl, který neupozorňuje výraznými barvami či vzory, u kabátů a šátků se občas odváže. Kožešinové rukávy, zvířecí potisky či podobné módní výstřelky ale nečekejte.
Občas to ani šátek nezachrání
Kalhoty s halenkou a elegantním šátkem Evě sice sedí, v případě první dámy je to ale málo. Jako každá manželka prezidenta i Pavlová bude muset využít služeb zkušeného stylisty a nechat si poradit. Šaty, pouzdrová sukně s halenkou či ladící kalhotový kostýmek budou pro veřejné akce rozhodně vhodnější volbou.
Nevhodné kombinace
Šaty dělají člověka. To platí i v případě první dámy. Celkový vzhled ale není pouze o šatech, ale i doplňcích a špercích. A právě kabelka přes rameno, příliš tmavé silonky a kotníkové kozačky nejsou nejvhodnějším dresscodem pro důležitou debatu v Národním muzeu.
Pestrý výběr kabátů
Naopak výběr kabátů má opravdu pestrý. I zde se ale drží hesla: v jednoduchosti je síla. Osvědčený a tradiční vzhled složený z jednobarevných kabátů bez potisku, asymetrických vzorů či zbytečných aplikací budoucí první dámě velmi sluší a na tomto outfitu by žádné změny dělat rozhodně neměla.
Šmrncovní francouzka
Společenské kalhoty, hedvábné šátky i kašmírové kabáty značky The May Studio, Eva Pavlová v sobě francouzský styl opravdu nezapře. A tímto módním směrem by měla ve své nové funkci rozhodně pokračovat.
28. ledna 2023 - Eva Pavlová
Že se Eva Pavlová rychle učí a zkušené módní návrhářce Štěpánce Pivcové, která měla na starost styling prezidentského páru, naslouchá, ukázala hned během sobotního odpoledne ve volebním štábu svého manžela a čerstvě zvoleného prezidenta Petra Pavla. Midi šaty s dlouhými rukávy v oblíbeném nude odstínu byly tou nejlepší volbou.
28. ledna 2023 - Eva Pavlová a Petr Pavel
V den zvolení nového prezidenta zvládla Pavlová na výbornou nejen výběr šatů. Dobře vybraná byla i menší metalická kabelka značky Folbeur a výjimečné šperky designéra Hanuše Lamra – brož s motivem květu růžového kaštanu a náušnice s motivem violek. Již nyní lze říci, že jako první dáma bude Eva Pavlová po módní stránce naši zemi s noblesou reprezentovat.
Inaugurační outfit
První oficiální modely všechny nadchly. Inaugurační den přinesl hned dva povedené outfity, ve kterých Eva Pavlová po boku manžela zazářila. První z nich byla kombinace modrých buklé šatů z dílny Zuzany Kubíčkové a rudého kašmírového kabátu od Štěpánky Pivcové.
Inaugurační ceremoniál
Inaugurační ceremoniál absolvovala Eva Pavlová v setu s peplum prvkem ve výrazném růžovém odstínu.
Úchvatná róba v rudé barvě
Úchvatnou róbou v rudé barvě okouzlila první dáma Eva Pavlová na pražském benefičním večeru nadace Petry Němcové Happy Hearts.
Oficiální fotografie prezidentského páru
Návrhářka Bernardes da Silva je také autorkou krémovo-modrého setu, ve kterém první dáma pózuje na oficiální fotografii českého prezidentského páru.
Recepce v Buckinghamském paláci
Pavel na večerní recepci oblékl tmavě modrý oblek, jeho žena pak zvolila světle modré šaty a kabelku stejné barvy.
Prezidentský pár na návštěvě ve Vídni
Korunovace ve Velké Británii
Skvělý vkus ale prokázala Eva Pavlová i na korunovaci ve Velké Británii, kde se blýskla šeříkovým kostýmem s nepostradatelným kloboučkem a šarmem byla přirovnávána ke zmíněné Lady Di.
Volnočasové outfity
Méně oficiální a odlehčený šatník, který Eva Pavlová představuje v průběhu celého roku, ale drží směr uhlazené elegance, nechybí v něm stylové kalhotové kostýmy nebo šaty s výraznějšími vzory, a první dámu tak nejen jejím vytříbeným jednoduchým stylem přibližuje veřejnosti jako sympatickou a vždy dokonale upravenou inspirativní ženu.