Módní trendy se rády vracejí a tentokrát se hlásí o slovo jeden z nejvýraznějších symbolů spodního prádla z přelomu tisíciletí. Victoria’s Secret v kolekci Very Sexy 2026 znovu staví do centra pozornosti push-up efekt, jen ho převádí do současnější podoby. Výsledkem jsou hluboké výstřihy, krajka, satén a prádlo, které už dávno nemusí zůstávat schované pod oblečením.
Zapomenutý trend spodního prádla z přelomu tisíciletí je zpět. A tentokrát se nechce schovávat
Victoria’s Secret oživuje jednu ze svých nejvýraznějších estetik. Nová kolekce Very Sexy 2026 vrací do centra pozornosti push-up efekt, hluboké výstřihy, krajku a satén a ukazuje, že spodní prádlo může bez problémů fungovat i jako výrazná součást outfitu.
Hlavní novinkou kolekce je podprsenka Very Sexy Low-Cut Push-Up Bra. Pracuje s výrazně vykrojeným dekoltem a nižšími košíčky, které doplňuje jemná průsvitná krajka. Pod výraznou siluetou se ale skrývá i praktičtější stránka – měkká výztuž z paměťové pěny se má přizpůsobit tvaru těla a push-up konstrukce slibuje efekt optického zvětšení až o jednu velikost.
Spodní prádlo pod oblečením? Minulost!
Very Sexy 2026 se ovšem nezastavuje u klasických podprsenek a kalhotek. Kolekce počítá i s korzetovými topy, košilkami, body nebo šaty a zjevně navazuje na trend, který už několik sezon posouvá prvky spodního prádla přímo do běžných outfitů.
Saténový korzet tak lze kombinovat například se sakem nebo kalhotami s vysokým pasem, krajkové body může fungovat jako výrazný top a transparentní šaty zase jako večerní vrstva. Celá kolekce si pohrává s kontrastem mezi odhalenou kůží a materiály, které ji pouze naznačují.
Dominují krajka, lesklý satén a průsvitné látky. Vedle minimalističtějších střihů se objevují také výraznější kousky, které mají fungovat samostatně a ne jen jako základ pod oblečením.
Od černé po fuchsiovou a leopardí vzor
Barevně kolekce nezůstává pouze u tradiční černé. Objevují se jemné pudrové odstíny, růžová, výrazná fuchsiová i tlumenější olivová. Pro ty, kdo dávají přednost nápadnějším vzorům, nechybí ani leopardí motiv. Právě možnost kombinovat jednotlivé kousky do sladěných setů nebo je naopak zapojit do běžného šatníku dává kolekci širší využití. Korzet nebo krajkový top se tak může snadno přesunout z ložnice na večírek.
Very Sexy tentokrát míří do Říma
Atmosféru nové kolekce podtrhuje i její kampaň. Victoria’s Secret ji zasadila do Říma, kde se výrazně smyslná estetika značky potkává s kulisami Věčného města. Před objektivem se objevují Abby Champion, Anok Yai, Candice Swanepoel, Imaan Hammam a Paloma Elsesser. O fotografie se postarali Carlijn Jacobs a Alan Li, styling vznikl pod vedením Katie Burnett.
Volba Říma přitom dobře odpovídá tomu, kam se Victoria’s Secret s kolekcí Very Sexy vrací. Nejde o nenápadné prádlo, které má splynout s oblečením. Naopak – kolekce staví na sebevědomém stylingu, výrazné ženské siluetě a estetice, která se nebojí být vidět.
A právě návrat push-up efektu je možná nejvýmluvnějším signálem. Po letech, kdy módě dominovaly pohodlnější braletky a minimalistické střihy, se znovu hlásí o prostor výraznější dekolt, korzety a prádlo, které má být součástí celého looku, nikoli jen jeho neviditelným základem.