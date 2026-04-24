Z outfitu Meryl Streep internet šílí. Dokonalá kombinace přitom padne každé ženě

Meryl StreepFoto: Profimedia
Meryl StreepFoto: Profimedia
Jana Harmáčková

Meryl Streep opět potvrdila svůj cit pro nadčasovou eleganci. Při návštěvě newyorských studií zaujala sofistikovaným monochromatickým outfitem, který dokonale podtrhl její vytříbený styl i dlouhodobou spolupráci s předními módními domy.

Herečka Meryl Streep zvolila pro návštěvu ABC Studios v New Yorku další dokonalý model. Držitelka tří Oscarů se v ulicích metropole objevila v monochromatickém modelu značky Celine, který kombinuje prvky pánského šatníku s elegantní siluetou.

Dominantou jejího vzhledu byl dlouhý kabát s čistými liniemi, pod kterým měla zapnutou košili a široké kalhoty s vysokým pasem. Celý look doplňoval kožený pásek se zlatou přezkou, který tvořil jediný výraznější prvek.

Model vychází z kolekce pro rok 2026 a návrháři ho vytvořili přímo pro hereččino propagační turné. Je nutné říct, že Meryl Streep se v posledních měsících na veřejnosti pravidelně objevuje v oblečení s precizním krejčovským zpracováním a tmavou paletou barev, které zdůrazňují její současný styl. Návštěva studia v New Yorku tak jen potvrdila její dlouholetou spolupráci s předními módními domy při uvádění nových filmových projektů.

Herečka patří mezi ženy, které nikdy nepotřebovaly šokovat extravagantními outfity, aby zaujaly. Její styl je na první pohled nenápadný, ale právě v tom spočívá jeho síla. Místo rychle pomíjivých trendů sází na kvalitu, jednoduchost a přirozenou eleganci, která nestárne. „Každé oblečení je o vyjádření sebe sama, ale zároveň jsme ovlivňováni širšími společenskými a historickými očekáváními,“ uvedla v jednom z rozhovorů. Právě tato schopnost vidět módu v širším kontextu ji odlišuje od mnoha jiných hvězd.

Outfit, který sluší každému

Na tom, že jde o opravdu stylový outfit, se shodnou snad všichni. A Meryl Streep v něm působí naprosto skvostně! V čem tkví jeho kouzlo? Klíčem je monochromatický styling. Herečka totiž celý look ladila do světlých tónů, které působí elegantně a mají vysoce elegantní efekt.

Dokonalá silueta

Tu hlavní stylistickou práci odvedly právě kalhoty. Pohodlné široké kalhoty s vysokým pasem a délkou až na zem, která lehce překrývá obuv, totiž krásně prodlužují nohy a opticky zeštíhlují postavu.

Trendy kousky

Herečka k tomuto sofistikovanému modelu zvolila černou košili, kterou zastrčila do kalhot, čímž podtrhla prodlouženou siluetu. Přes něj pak oblékla černé sako v prodloužené délce.

Outfit skvěle završila i doplňky: dominantním širokým černým páskem s výraznými zlatými sponami, trendy koženou kabelkou a černými brýlemi. Kde najdete podobné kousky? Inspirujte se v galerii.

Dlouhé černé sako Vero Moda
Dlouhé černé sako Vero Moda
Foto: Zalando
Černá košile s bílými knoflíčky, Mango
Černé široké kalhoty, COS
Široký černý pásek se zlatými sponami, Zing
Shopper, Reserved
VIDEO: Lovec jelenů, Sophiina volba a další. Dvouminutový sestřih připomíná nejznámější role herečky Meryl Streep

Jedinečně krásná a vzácně nadaná. Meryl Streepová slaví sedmdesátiny. | Video: Erika Prosová

Zdroj: purewow.com

