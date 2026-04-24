Herečka Meryl Streep zvolila pro návštěvu ABC Studios v New Yorku další dokonalý model. Držitelka tří Oscarů se v ulicích metropole objevila v monochromatickém modelu značky Celine, který kombinuje prvky pánského šatníku s elegantní siluetou.
Z outfitu Meryl Streep internet šílí. Dokonalá kombinace přitom padne každé ženě
Meryl Streep opět potvrdila svůj cit pro nadčasovou eleganci. Při návštěvě newyorských studií zaujala sofistikovaným monochromatickým outfitem, který dokonale podtrhl její vytříbený styl i dlouhodobou spolupráci s předními módními domy.
Dominantou jejího vzhledu byl dlouhý kabát s čistými liniemi, pod kterým měla zapnutou košili a široké kalhoty s vysokým pasem. Celý look doplňoval kožený pásek se zlatou přezkou, který tvořil jediný výraznější prvek.
Model vychází z kolekce pro rok 2026 a návrháři ho vytvořili přímo pro hereččino propagační turné. Je nutné říct, že Meryl Streep se v posledních měsících na veřejnosti pravidelně objevuje v oblečení s precizním krejčovským zpracováním a tmavou paletou barev, které zdůrazňují její současný styl. Návštěva studia v New Yorku tak jen potvrdila její dlouholetou spolupráci s předními módními domy při uvádění nových filmových projektů.
Herečka patří mezi ženy, které nikdy nepotřebovaly šokovat extravagantními outfity, aby zaujaly. Její styl je na první pohled nenápadný, ale právě v tom spočívá jeho síla. Místo rychle pomíjivých trendů sází na kvalitu, jednoduchost a přirozenou eleganci, která nestárne. „Každé oblečení je o vyjádření sebe sama, ale zároveň jsme ovlivňováni širšími společenskými a historickými očekáváními,“ uvedla v jednom z rozhovorů. Právě tato schopnost vidět módu v širším kontextu ji odlišuje od mnoha jiných hvězd.
Outfit, který sluší každému
Na tom, že jde o opravdu stylový outfit, se shodnou snad všichni. A Meryl Streep v něm působí naprosto skvostně! V čem tkví jeho kouzlo? Klíčem je monochromatický styling. Herečka totiž celý look ladila do světlých tónů, které působí elegantně a mají vysoce elegantní efekt.
Dokonalá silueta
Tu hlavní stylistickou práci odvedly právě kalhoty. Pohodlné široké kalhoty s vysokým pasem a délkou až na zem, která lehce překrývá obuv, totiž krásně prodlužují nohy a opticky zeštíhlují postavu.
Trendy kousky
Herečka k tomuto sofistikovanému modelu zvolila černou košili, kterou zastrčila do kalhot, čímž podtrhla prodlouženou siluetu. Přes něj pak oblékla černé sako v prodloužené délce.
Outfit skvěle završila i doplňky: dominantním širokým černým páskem s výraznými zlatými sponami, trendy koženou kabelkou a černými brýlemi. Kde najdete podobné kousky? Inspirujte se v galerii.