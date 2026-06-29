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Všechny je kopírujeme dodnes. 10 letních outfitů slavných žen, které se zapsaly do historie

Princezna Diana, 1995
Princezna Diana, 1995Foto: Profimedia – News Licensing / Profimedia
Princezna Diana, 1995
Princezna Diana, 1995Foto: Profimedia – News Licensing / Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Tyhle outfity vznikly před lety, někdy dokonce před desetiletími, přesto se k nim móda každé léto vrací. Od ležérních šatů přes denim až po plavkovou eleganci: slavné ženy v nich ukázaly, že skutečný styl nestárne.

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Jsou outfity, které nestárnou, a díky bohu za to. Zachraňují totiž ženy, které stojí ráno před otevřenou skříní a stěžují si, že „nemají co na sebe. Za ikonické outfity vděčíme slavným ženám, které se odvážily vykročit z davu a obléknout si něco neotřelého a originálního. Od obřích slunečních brýlí přes malé černé až po oversize mikiny, to všechno dnes mohou nosit ženy po celém světě a mít přitom jistotu, že jim to opravdu sluší.

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Brigitte Bardot

Herečka Brigitte Bardot definovala francouzskou letní lehkost 50. a 60. let a její styl se stal symbolem svobody a ženské smyslnosti. Typické jsou pro ni svatební kostkované šaty, které byly do chvíle, než je oblékla, něčím zcela nevídaným. Vyznačovala se ale také volnými topy a rozcuchanými vlasy na pláži v Saint-Tropez Bardot zkrátka vytvořila styl „francouzského léta, který se opakuje v módě dodnes.

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Brigitte Bardot
Brigitte BardotFoto: Profimedia – The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia
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