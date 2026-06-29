Jsou outfity, které nestárnou, a díky bohu za to. Zachraňují totiž ženy, které stojí ráno před otevřenou skříní a stěžují si, že „nemají co na sebe“. Za ikonické outfity vděčíme slavným ženám, které se odvážily vykročit z davu a obléknout si něco neotřelého a originálního. Od obřích slunečních brýlí přes malé černé až po oversize mikiny, to všechno dnes mohou nosit ženy po celém světě a mít přitom jistotu, že jim to opravdu sluší.
Všechny je kopírujeme dodnes. 10 letních outfitů slavných žen, které se zapsaly do historie
Tyhle outfity vznikly před lety, někdy dokonce před desetiletími, přesto se k nim móda každé léto vrací. Od ležérních šatů přes denim až po plavkovou eleganci: slavné ženy v nich ukázaly, že skutečný styl nestárne.
Brigitte Bardot
Herečka Brigitte Bardot definovala francouzskou letní lehkost 50. a 60. let a její styl se stal symbolem svobody a ženské smyslnosti. Typické jsou pro ni svatební kostkované šaty, které byly do chvíle, než je oblékla, něčím zcela nevídaným. Vyznačovala se ale také volnými topy a rozcuchanými vlasy na pláži v Saint-Tropez – Bardot zkrátka vytvořila styl „francouzského léta“, který se opakuje v módě dodnes.
Brigitte Bardot
Herečka Brigitte Bardot definovala francouzskou letní lehkost 50. a 60. let a její styl se stal symbolem svobody a ženské smyslnosti. Typické jsou pro ni svatební kostkované šaty, které byly do chvíle, než je oblékla, něčím zcela nevídaným. Vyznačovala se ale také volnými topy a rozcuchanými vlasy na pláži v Saint-Tropez – Bardot zkrátka vytvořila styl „francouzského léta“, který se opakuje v módě dodnes.
Princezna Diana
Půvabná Diana se stala módní ikonou především díky schopnosti proměnit poněkud upjatý královský dress code v moderní, ležérní a fotogenický styl. Od romantických šatů 80. let až po 90. léta, kdy přešla k minimalismu a sportovnějším outfitům, vždy dokázala, že móda může odrážet to, jaký je člověk uvnitř. Její styl dodnes ovlivňuje vzhled letních šatů, oversized mikin i street style módy.
Jane Birkin
Herečka Jane Birkin se stala módní ikonou úplnou náhodou – nejvíc ji proslavil obyčejný proutěný košík, který nosila místo kabelky, často doplněný džínami, bílými topy a volnými košilemi. Právě tento „košíkový“ styl inspiroval vznik slavné kabelky Birkin od Hermès, která se později proměnila v jeden z nejluxusnějších módních symbolů vůbec.
Kate Moss
Světoznámá modelka přinesla do 90. let revoluci v podobě lehce unaveného a extrémně štíhlého „heroin chic“ stylu. Jejím ikonickým momentem jsou slip dress šaty z 90. let, které spustily trend saténových jednoduchých šatů na ramínka. Kate dokázala, že móda může působit nedbale, a přesto být extrémně silná a vlivná.
Jackie Kennedy Onassis
Manželka amerického prezidenta vytvořila obraz první dámy, která spojila eleganci s moderním minimalismem. Její capri kalhoty, velké sluneční brýle a jednoduché šaty byly základem „Jackie O“ stylu 60. let a dodnes je považována za symbol decentní aristokratické letní elegance.
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston ztělesňuje kalifornský minimalismus konce 90. let a počátku 21. století, který vznikl během éry seriálu Přátelé. Její styl stojí na jednoduchých slip šatech, džínách, tílkách a neutrálních barvách bez přehnaných detailů. Nejde o jeden ikonický outfit, ale o konzistentní vzhled, který se do módy stále vrací. Nutno dodat, že vzorem pro mnoho žen byly také účesy slavné „Rachel Green“.
Audrey Hepburn
Uhrančivá hollywoodská kráska je synonymem nadčasové elegance, založené na jednoduchosti a přesném střihu. Nejznámější jsou její „malé černé“ ze Snídaně u Tiffanyho (1961), které dodnes nosí ženy po celém světě – do práce, na večírky, na rande… tenhle kousek zkrátka nestárne. Kromě toho ale Audrey vytvořila i stylový civilní vzhled – bílá košile, úzké kalhoty, baleríny, šortky, áčkové sukně. To všechno se v nejrůznějších obměnách nosí dodnes.
Grace Kelly
Herečka a monacká kněžna Grace Kelly zosobňuje aristokratickou eleganci 50. let a její svatební šaty z roku 1956 se staly nejikoničtějším svatebním lookem historie. Vedle toho definovala letní „Riviéra styl“ – bílé šaty, rukavičky, klobouky a dokonale čistá silueta. Její estetika je dodnes základem nenápadné, tiché, takzvané „old money“ módy.
Sofia Richie Grainge
Americká modelka a influencerka Sofia Richie Grainge reprezentuje současnou éru „quiet luxury“, která se naplno rozjela po její svatbě v roce 2023 na jihu Francie. Její styl stojí na minimalistických bílých a krémových outfitech, zejména lněných kompletech a precizních střizích bez nápisů.
Meghan Markle
Manželka britského prince Harryho (41) Meghan Markle propojuje královskou eleganci s moderním kalifornským minimalismem. Jejím nejznámějším momentem jsou bílé kabátové šaty ze zásnubního oznámení v roce 2017, které se okamžitě staly virálním trendem. V královském období definovala čisté linie, neutrální barvy a kabátové šaty, které rychle ovlivnily mainstreamovou módu.