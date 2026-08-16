Tepelný vlasový styling dokáže během několika minut vytvořit dokonalý účes. Má ale i svou stinnou stránku. Vysoké teploty narušují ochrannou vrstvu vlasu, která je tvořena drobnými šupinkami. Jakmile se začnou tyto šupinky otevírat, vlasy ztrácejí vlhkost, lesk i pružnost.
Strašák jménem „bublinový vlas“. Proč je žehlení vlhkých pramenů tou nejrychlejší cestou k jejich nenávratnému zničení
Fén, kulma nebo žehlička patří do běžné vlasové rutiny mnoha žen. Jenže právě pravidelný tepelný styling může být jedním z hlavních důvodů, proč jsou vlasy suché, lámou se a ztrácejí lesk. Podle odborníků přitom většina lidí dělá jednu zásadní chybu – vynechává před úpravou vlasů jejich ošetření tepelnou ochranou. Jak budou naše vlasy vypadat, máme tedy do značné míry ve svých rukou.
Tepelný vlasový styling dokáže během několika minut vytvořit dokonalý účes. Má ale i svou stinnou stránku. Vysoké teploty narušují ochrannou vrstvu vlasu, která je tvořena drobnými šupinkami. Jakmile se začnou tyto šupinky otevírat, vlasy ztrácejí vlhkost, lesk i pružnost.
„Vlas není živá tkáň, která by se po poškození sama opravila,“ vysvětluje Jan Klusák, chemik a odborník z Navlasilu, a dodává: „Jakmile se jeho struktura naruší, můžeme ji pouze kosmeticky zlepšit, ale ne skutečně zahojit. Proto je mnohem důležitější poškození předcházet než ho později řešit.“
První známky poškození přitom bývají nenápadné. Vlasy jsou nejprve hrubší na dotek, konečky se začínají třepit, účes rychleji ztrácí tvar a barvené vlasy přicházejí o svou sytost.
Ochranu si dopřejte i před fénováním
Jedním z nejrozšířenějších omylů je přesvědčení, že termoochrana je nutná pouze při používání žehličky nebo kulmy.„Mnoho žen si myslí, že fén vlasům neublíží. Jenže i proud horkého vzduchu při pravidelném používání vlasy vysušuje a oslabuje,“ říká Jan Klusák.
Tepelnou ochranu je proto vhodné používat při každém stylingu, nejen při žehlení. Důležitá je také samotná teplota. Odborníci doporučují používat vždy nejnižší teplotu, která ještě umožní vytvořit požadovaný účes. Ani kvalitní ochranný sprej totiž nenahradí šetrné zacházení.
Vlhké vlasy nikdy nežehlete
Jednou z největších chyb je použití žehličky na vlasy, které nejsou dokonale suché. Voda uzavřená uvnitř vlasového vlákna se při vysoké teplotě mění v páru a může narušit jeho vnitřní strukturu.
Tento jev je mezi odborníky známý jako bubble hair (bublinový vlas) a poškození bývá zcela nevratné. Proto by měly být vlasy před použitím žehličky nebo kulmy vždy stoprocentně suché.
Kdo by měl tepelnou ochranu používat vždy?
Tepelná ochrana není určena jen ženám, které si každý den žehlí vlasy. Ocení ji nejen ty, které pravidelně používají fén, kulmu nebo žehličku, ale i majitelky jemných, suchých či lámavých vlasů. Zvláštní pozornost by jí měly věnovat také ženy, které vlasy pravidelně barví nebo zesvětlují, případně bojují se suchými a třepícími se konečky.
Na kondici vlasů navíc nepůsobí pouze tepelný styling. Každodenní zátěž představuje také sluneční záření, znečištěné ovzduší, klimatizace nebo vytápění. „Vlasy dnes nejsou vystavené jen teplu z fénu. Každý den na ně působí UV záření, znečištěné ovzduší, klimatizace nebo vytápění. Tepelná ochrana tak představuje i další vrstvu obrany proti vnějším vlivům,“ doplňuje Klusák.
Jak ochranu používat správně
Aby přípravek fungoval, nestačí ho nastříkat jen na několik pramenů. Ideální je aplikovat jej rovnoměrně do délek ze vzdálenosti přibližně 20 centimetrů a následně vlasy pročesat, aby se ochranný film rozprostřel po celé jejich délce. Největší pozornost si samozřejmě zaslouží konečky, které jsou nejstarší částí vlasu a bývají zároveň nejvíce poškozené.
Krásné vlasy nejsou jen otázkou kosmetiky
Podle odborníků stojí za zdravými vlasy především pravidelná prevence. „Tepelná ochrana není módní trend ani zbytečný krok navíc. Je to jednoduchý návyk, který může rozhodnout o tom, jestli budou vlasy dlouhodobě zdravé,“ dodává Jan Klusák.