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Přestaňte bojovat se šedinami: Tento trik je promění v luxusní účes a zbaví vás věčných odrostů

Sarah Jessica Parker
Jane Fonda
Jamie Lee Curtis
Diane Keaton
Helen Mirren
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14 fotografií
Sarah Jessica Parker |
Foto: Shutterstock – lev radin
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Doby, kdy byly první stříbrné nitky ve vlasech důvodem k panice a okamžité návštěvě kadeřnictví, jsou nenávratně pryč. Do popředí se dostává trend grey blending – moderní technika barvení, která šediny neskrývá, ale využívá jejich přirozený potenciál a proměňuje je v elegantní součást účesu. Stříbro ve vlasech už není něčím, co je třeba zakrývat, ale prvkem, který si zaslouží být stylově podtržen.

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Na rozdíl od tradičního barvení, které se snaží každý bílý vlas zakrýt barvou, pracuje metoda grey blending s principem vytváření jemných přechodů. Jde o kombinaci hned několika technik, kde mohou být velmi jemné melíry, tmavší lowlights, balayage, přeliv, lesk nebo demi-permanentní barva. Cílem je změkčit takzvanou demarkační linii mezi odrůstajícími šedinami u kořínků a zbytkem barvy, čímž vzniká přirozený, vícetónový efekt, který dodává vlasům hloubku a rozměr.

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Tento trend si oblíbily i světové celebrity, které dokazují, že šediny mohou vypadat sexy. Například kadeřnice Sarah Jessicy Parker ponechala herečce stříbrné prameny mezi blond melíry, čímž vytvořila plynulý vzhled bez nutnosti neustálého skrývání odrostů. Mezi další ikony, které šediny nosí s hrdostí, patří modelka Kristen McMenamy či hvězdy jako Kate Winslet a Cate Blanchett.

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Cesta k šedé vyžaduje čas i odborníka

Ačkoliv je grey blending považován za nízkoúdržbovou techniku, úvodní proces v salonu může být náročný a vyžaduje trpělivost. Nejsložitější nebývají samotné šediny, ale předchozí barvení v délkách, kdy umělý pigment musí postupně odrůst nebo být opatrně zesvětlen, což může vyžadovat i několik návštěv. První sezení, při kterém se barva „rozbíjí“ pomocí mnoha jemných pramenů, může trvat klidně celý den. Nejjednodušší je přechod u vlasů, které doposud nebyly barveny.

Při konzultaci by měl kadeřník sledovat nejen procento šedin, ale především jejich rozmístění, například u pěšinky nebo kolem obličeje, a také přirozený směr růstu vlasů. U plavovlásek bývá přechod nejsnazší, protože popelavé a stříbrné tóny jsou si blízké. Brunetky a zrzky naopak vyžadují preciznější práci s tmavšími tóny, aby účes nepůsobil jako jednolitá světlá plocha a neztratil svou hloubku.

Šediny už skrývat nemusíte, jsou totiž neskutečně sexy!

Proč je tento trend tak populární?

Hlavní výhodou grey blendingu je svoboda a úspora času. Zatímco u klasického barvení musíte být v salonu kvůli viditelným odrostům jako doma, u této techniky se intervaly mezi návštěvami prodlužují na několik měsíců. Navíc je to stylový a šetrný způsob, jak nechat vlasy postupně a důstojně zešedivět, aniž byste museli procházet nepříjemnou fází s ostrým barevným přechodem. Navíc tato metoda méně poškozuje strukturu vlasů než drastické celoplošné barvení.

Helen Mirren
Glenn Close
Judy Dench
Sarah Harris
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14 fotografií

Jak o šediny pečovat v domácích podmínkách?

Aby stříbrná barva vypadala stále svěže a nezískala nežádoucí nažloutlý nádech způsobený sluncem, teplem nebo nečistotami ve vodě, je nutná správná péče. Odborníci doporučují používat fialové nebo stříbrné šampony pro neutralizaci žlutých tónů, ale neměly by se používat při každém mytí. Protože šedé vlasy mají tendenci být sušší a hrubší, je klíčové používat hydratační masky, kondicionéry a přípravky pro tepelnou ochranu. Pravidelný tónovací přeliv nebo lesk v salonu pak pomůže sjednotit odraz světla a zajistí, že vaše šediny budou vypadat zdravě a zářivě.

VIDEO: Styl Diany sklízí i po její smrti úspěch na sociálních sítích. Video s návodem na účes od influencerky Rose van Rijnové se stalo virálem

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Zdroje: vogue.devogue.co.ukvogue.com

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