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Roste jako plevel a stačí ho hrstka: Přírodní zázrak probudí růst vlasů a zatočí s lupy

Kopřiva
KopřivaFoto: Shutterstock – DUSAN ZIDAR
Kopřiva
KopřivaFoto: Shutterstock – DUSAN ZIDAR
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Vlasy jsou skutečnou korunou krásy každé ženy. Není proto divu, že je touží mít zdravé, lesklé a husté. Co když se ale v určité životní fázi dostaneme do bodu, kdy výsledek je přesně opačný? Řešení přitom nemusí stát ani korunu a roste doslova na každém kroku. A právě tohle nenápadné, ale silné „zelené tajemství“ dokáže s vlasy udělat proměnu, která často bere dech i těm největším skeptikům.

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Oním „zeleným tajemstvím je obyčejná kopřiva dvoudomá. Pro zahrádkáře je to možná jen úporný plevel, ale pro milovnice holistické péče představuje skutečný přírodní multivitamín, který dokáže s unavenými prameny hotové divy.

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Kopřiva není v kosmetice žádným nováčkem a její kořeny sahají hluboko do tradiční medicíny Asie i Evropy. Například v Gruzii je tato rostlina vnímána jako naprostý základ každodenní péče, nikoliv jako marketingový hit. Používá se nejen v podobě čajů, ale právě i jako klíčová ingredience pro oplachy vlasů, kterým dodává sílu a vitalitu.

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Tato skromná bylinka v sobě totiž ukrývá fascinující koktejl vitamínů A, B a C, doplněný o minerály jako železo, draslík, vápník a hořčík. Díky vysokému obsahu antioxidantů a polyfenolů navíc pomáhá chránit pokožku hlavy a vytváří ideální prostředí pro spokojené vlasové folikuly.

Kopřiva
Bohatou hrst stačí přelít vroucí vodou a máte přírodní zázrak.
Foto: Shutterstock – DUSAN ZIDAR

Co na zelený zázrak říká věda?

Když se na kopřivu podíváme očima moderní dermatologie, obraz je sice opatrnější, ale přesto velmi nadějný. Odborníci jako Dr. Snehal Amin poukazují na to, že kopřiva může působit jako přirozený blokátor DHT, což je hormon zodpovědný za geneticky podmíněné vypadávání vlasů. Zároveň díky svým protizánětlivým a antimikrobiálním vlastnostem dokáže zklidnit podrážděnou pokožku a účinně pomoci v boji proti lupům

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Cesta k vlastnímu kopřivovému rituálu je až překvapivě snadná a zvládnete ji v pohodlí své kuchyně. Stačí vzít jednu až dvě lžíce sušených listů nebo hrst čerstvé nasekané bylinky a přelít je šálkem vroucí vody. Po patnácti minutách louhování a následném zchladnutí získáte nálev, který po běžném umytí šamponem jemně vmasírujete do pokožky hlavy jako závěrečnou péči. 

Pokud toužíte po extra lesku a hebkosti, můžete do směsi přidat lžíci jablečného octa. Je však nesmírně důležité pamatovat na to, že kopřiva má tendenci vlasové vlákno mírně vysušovat. Proto by po každém takovém oplachu měl následovat váš oblíbený kondicionér nebo hydratační sérum, které vlasům vrátí potřebnou vláhu a pružnost.

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Jako u každého silného přírodního léku, i u kopřivy je namístě trocha ženské intuice a obezřetnosti. Vyhnout by se jí měly především nastávající maminky, protože bylinka může stimulovat děložní stahy. Pozor by si měly dát i dámy užívající léky na ředění krve, cukrovku nebo odvodnění, protože kopřiva s těmito preparáty může nepříznivě interagovat. Pokud však vaše pokožka na kopřivu reaguje dobře a neřešíte závažný zdravotní problém, může být tato skromná rostlina účinným přírodním pomocníkem, který vaší hřívě dodá ztracenou energii, pevnost a přirozený jas.

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Systém simuluje denní cyklus a rostliny mají celý rok ideální přísun světla. Je to taky cesta, jak pracovat úsporně s vodou, líčí Michal Zatřepálek | Video: Daniela Písařovicová

Zdroje: byrdie.comhealth.yahoo.commarieclaire.com

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