Podzimní vypadávání vlasů dosahuje svého vrcholu typicky v období od září do listopadu. Nejde přitom o žádnou nemoc ani o trvalý zdravotní problém, ale o zcela přirozený cyklus, do kterého vlasová pokožka po letním období vstupuje. V letních měsících totiž delší dny a dostatek slunečního svitu stimulují růstové folikuly.
Padají vám na podzim vlasy? Odborník odhalil skutečný důvod
Více vlasů na hřebenu, méně objemu u kořínků. S příchodem podzimu si řada lidí všímá, že jejich hříva ztrácí hustotu a padá víc než obvykle. Sezonní změny přitom mohou být přirozenou reakcí organismu na proměny denního světla. Jak vlasům navrátit zdravý vzhled a kterým chybám v péči se vyhnout, radí odborník.
Podzimní vypadávání vlasů dosahuje svého vrcholu typicky v období od září do listopadu. Nejde přitom o žádnou nemoc ani o trvalý zdravotní problém, ale o zcela přirozený cyklus, do kterého vlasová pokožka po letním období vstupuje. V letních měsících totiž delší dny a dostatek slunečního svitu stimulují růstové folikuly.
S odstupem několika měsíců pak větší množství vlasů přejde do klidové fáze ve stejný čas. „Populárně se říká, že si tak vlasy v létě chrání pokožku hlavy před sluncem. Ve skutečnosti jde spíš o zavedenou teorii než o stoprocentně potvrzený mechanismus – jisté ale je, že to souvisí s délkou dne, a tento cyklický vzorec popsalo už několik nezávislých studií na různých populacích,“ objasňuje Jan Klusák, chemik a odborník na vlasy z Navlasilu.
Dodává také, že větší množství vlasů na kartáči může překvapit i ženu, která se s tím dosud nesetkala, ale panika rozhodně není na místě.
Menu pro krásnou hřívu
Zdraví a hustota vlasové kštice začíná na talíři, jelikož samotný vlas je z převážné většiny tvořen keratinem, což je bílkovina. Při jejím nedostatku ve stravě se kvalita vlasů velmi rychle zhorší. Pro podporu růstu a vitality se vyplácí do jídelníčku zařadit libové maso, vejce, luštěniny nebo ryby a dbát na dostatečný přísun zinku, železa a vitaminů skupiny B.
U železa je však nutné poradit se nejprve s lékařem, protože jeho nadbytek může organismu spíše uškodit. S příchodem podzimu navíc ubývá slunečního záření a tělu dochází vitamin D, jehož nedostatek se podle studií opakovaně spojuje se zvýšeným padáním vlasů. „Pokud vlasy padají výrazněji a dlouhodobě, má smysl nechat si spolu se železem zkontrolovat u lékaře i hladinu vitaminu D – jde o běžný krevní test, na který se často zapomíná,“ doporučuje Jan Klusák.
Kromě běžné stravy dokáže pomoci i správně zvolená suplementace. Studie na 120 ženách publikovaná v časopise Journal of Cosmetic Dermatology potvrdila, že půlroční užívání doplňku s omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami a antioxidanty výrazně snížilo podíl vlasů ve fázi vypadávání a zvýšilo jejich hustotu i tloušťku oproti neúčinnému placebu. „Nejde tedy jen o to sníst jednou týdně rybu. Pokud vlasy citelně řídnou, doplněk s prokázaným složením může mít měřitelný efekt,“ zdůrazňuje Klusák.
Sestřih, lehká hydratace a síla bylinek
Po zátěži z mořské soli, chlóru a slunce bývají konečky roztřepené a vlasy poškozené. Ideálním krokem je proto návštěva kadeřníka a lehké zastřižení, které účesu okamžitě navrátí objem a svěžest. Ačkoliv podzim nevyžaduje tak intenzivní hydrataci jako parné léto, vlasy i pokožka hlavy potřebují rovnováhu.
Vysušené délky bývají křehké, zatímco pokožka u kořínků může reagovat nadměrným maštěním. Odborník proto radí volit lehčí hydratační přípravky, kondicionéry či séra. Zajímavou a cenově dostupnou vzpruhou jsou také tradiční bylinky, zejména kopřiva.
Ta obsahuje vysoké množství minerálů a podle dlouholetých zkušeností pomáhá regulovat maštění pokožky hlavy, ačkoliv velké klinické studie k tomuto konkrétnímu účinku zatím chybí. „Bylinné oplachy nebo čaje jsou jednoduchým a levným doplňkem každodenní péče. Jejich účinek se projeví postupně, ale zato dlouhodobě,“ připomíná Jan Klusák.
Rychlá masáž a konec mýtu o ledové sprše
Velmi účinnou, a přitom opomíjenou metodou je denní masáž pokožky hlavy. Klinická studie z roku 2016 ukázala, že pravidelná čtyřminutová masáž prováděná denně po dobu 24 týdnů měřitelně zesílila vlasové vlákno, protože mechanický tah podporuje růstové signály v buňkách vlasové papily. Stačí krouživé pohyby konečky prstů při mytí nebo aplikaci séra.
Vlasy, které procházejí fází vypadávání, potřebují obzvlášť jemné zacházení. Když nasáknou vodou, zvětší objem a jejich vnitřní vazby dočasně zeslábnou, což zvyšuje riziko přetržení. Šetrnou péči podpoříte výměnou klasického froté ručníku za jemné mikrovlákno či staré bavlněné tričko, i používáním saténového nebo hedvábného povlaku na polštář.
Důležitá je i teplota vody při mytí. Horká voda pokožku dráždí a zvyšuje tvorbu mazu, nejšetrnější je proto vlažná voda. Naopak rozšířený mýtus o ledové sprše na závěr odborník vyvrací. „Často se říká, že studená voda na závěr mytí ‘uzavře’ šupinky vlasu a přidá lesk. Vlasové vlákno je ale mrtvá tkáň bez svalů, které by šupinky teplotou otevíraly a zavíraly, takže reálný efekt studené vody na strukturu vlasu je minimální,“ vysvětluje Klusák. Trápit se ledovou sprchou tedy nemá význam, vlažná voda zůstává pro pokožku i vlasy nejlepší volbou.
Klidný restart pro zdravou hřívu
Podzimní měsíce představují ideální příležitost dopřát vlasům celkovou obnovu. „Ženy často řeší, že jim padají vlasy, ale zapomínají, že je to normální proces. Klíčem je nepanikařit a podpořit vlasy, aby do další sezony vstoupily silnější a zdravější,“ uzavírá Jan Klusák z Navlasilu.