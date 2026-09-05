Na novou vizáž herečky upozornilo pražské kadeřnictví, kam Badinková Nováková podle jeho slov pravidelně dochází ke stylistce Silvi. Tentokrát se společně rozhodly pro větší změnu. „Jindřiško pojď domů!“ uvedlo kadeřnictví sérii fotografií a s nadsázkou tak připomnělo roli, která se s herečkou táhne prakticky celou kariéru. „Tentokrát vytvořily krátké chic mikádo a přirozený hnědý odstín,“ popsalo výsledek.
Jindřiška z Pelíšků změnila image. Kristýna Badinková Nováková překvapila krátkým mikádem
Kristýnu Badinkovou Novákovou si řada diváků dodnes vybaví především jako šestnáctiletou Jindřišku z kultovních Pelíšků. Od premiéry filmu už ale uplynulo více než čtvrt století a herečka mezitím prošla řadou proměn. Teď ukázala další. Dlouhé vlasy vyměnila za výrazně kratší mikádo a vsadila také na přirozenější barvu.
Na nových snímcích má Badinková Nováková vlasy zkrácené zhruba k bradě, lehce zvlněné a doplněné delší ofinou. Místo výrazného stylingu působí účes velmi přirozeně a nenuceně. Hnědý odstín je navíc blízký barvě, s níž si ji mohou diváci pamatovat právě z dob Pelíšků.
Jindřiška ji provází dodnes
Ačkoli má Kristýna Badinková Nováková za sebou desítky dalších filmových, televizních i divadelních rolí, právě Jindřiška z Pelíšků zůstává její nejznámější postavou. Ve filmu Jana Hřebejka z roku 1999 jí bylo teprve šestnáct let. Sama v minulosti připustila, že jí lidé slavnou roli a hlášky z filmu připomínají dodnes.
Dnes je třiačtyřicetiletá herečka zároveň maminkou tří dětí a dál se objevuje před kamerou. V poslední době ji diváci mohli vidět například v seriálu Metoda Markovič: Straka, kde ztvárnila obhájkyni Karlu Krejzovou.
Nový účes možná trochu nahrává nostalgickému srovnávání s Jindřiškou, rozhodně ale nejde o návrat do devadesátých let. Kratší rozcuchané mikádo působí současně a herečce dodalo lehčí, svěží vzhled. A kadeřnické „Jindřiško, pojď domů“ tak tentokrát sedí hned na několik způsobů.