Pokud si myjete vlasy častěji v naději, že tím stimulujete jejich rychlejší růst, odborníci vás vyvedou z omylu. Rychlost růstu vlasů je totiž dána především genetikou, věkem a individuálním růstovým cyklem. V průměru poporostou vlasy přibližně o jeden centimetr za měsíc. Žádný zázračný produkt, olej ani trik navíc nedokáže tento proces přes noc zdvojnásobit.
Dlouhá a hustá hříva i po padesátce? Odborníci mají jasno v tom, co doopravdy rozhoduje o rychlosti růstu vlasů
Toužíte po husté, zářivé a dlouhé hřívě, ale máte pocit, že se růst vašich vlasů zastavil? Mytí vlasů je pro většinu z nás běžnou součástí každodenní péče, přesto kolem něj stále koluje řada mýtů. Jak často si vlasy skutečně mýt, co jim prospívá nejvíce a co doporučují zkušení dermatologové a trichologové?
Pokud si myjete vlasy častěji v naději, že tím stimulujete jejich rychlejší růst, odborníci vás vyvedou z omylu. Rychlost růstu vlasů je totiž dána především genetikou, věkem a individuálním růstovým cyklem. V průměru poporostou vlasy přibližně o jeden centimetr za měsíc. Žádný zázračný produkt, olej ani trik navíc nedokáže tento proces přes noc zdvojnásobit.
Pokud pozorujete, že se růst vašich vlasů zpomalil, příčinou bývají vnitřní faktory. Zpomalení bývá spojené s nutričními nedostatky (například nízkou hladinou železa či vitaminu D), poruchami štítné žlázy, hormonálními výkyvy v období po porodu či v menopauze nebo fyzickým a psychickým stresem.
Pokožka hlavy na prvním místě: Proč na frekvenci mytí záleží?
Ačkoliv častější mytí růst nezrychlí, zanedbávání hygieny ho může dlouhodobě brzdit. Na pokožce hlavy se přirozeně hromadí kožní maz, pot, odumřelé kožní buňky i zbytky stylingových produktů. Tento nános ucpává vlasové folikuly a vytváří živnou půdu pro mikroorganismy, což může vést ke vzniku lupů či seboroické dermatitidě. Čistá a vyvážená pokožka hlavy naopak poskytuje ideální prostředí pro zdravý růst.
Jak často tedy mýt?
Rozhodují vaše osobní parametry a univerzální návod pro každého neexistuje. Ideální frekvence závisí na několika klíčových faktorech:
Typ a textura vlasů: Jemné a rovné vlasy se velmi rychle obalují kožním mazem, proto vyžadují mytí každé 1 až 2 dny. Středně husté a vlnité vlasy stačí mýt jednou za 2 až 4 dny. Naopak kudrnaté, silné a afro vlasy bývají přirozeně suché, protože maz obtížněji stéká po spirálovitých pramenech. Tyto typy vlasů stačí mýt jednou týdně nebo jednou za dva týdny.
Věk a hormonální hladina: Produkci mazu řídí androgeny. Mladší lidé a dospívající mají tyto hormony na vyšší úrovni, a proto tvoří více mazu. S přibývajícím věkem a po menopauze aktivita mazových žláz klesá, což vede k suché pokožce a méně časté potřebě mytí.
Styling a životní prostředí: Pokud používáte gely, laky či séra, dochází k rychlejšímu vrstvení produktů. V takovém případě pomáhá zařadit 1× až 2× měsíčně čisticí šampon. Také pobyt venku, prach či pyl mohou vlasy znečistit dříve.
Fyzická aktivita: Intenzivní cvičení a pocení nutně neznamenají, že musíte vlasy ihned mýt šamponem. Rozhodující zůstává celkový typ a stav vlasové pokožky.
Zlatá pravidla správné mycí rutiny
Šamponujte pouze kořínky: Šampon nanášejte na pokožku hlavy a ke kořínkům, kde se tvoří nejvíce mazu. Při oplachování pěna stéká po délkách a šetrně je očistí, aniž by je vysušila.
Kondicionér patří na konečky: Kondicionér aplikujte od středních délek ke konečkům. Nanášení kondicionéru na pokožku hlavy podporuje její zmaštění.
Pozor na přemývání: Příliš časté mytí zbavuje vlasy přirozeného mazu, což vede ke křehkosti, lámavosti, třepení a svědění pokožky.
Suchý šampon používejte s rozvahou: Suchý šampon absorbuje přebytečný maz a osvěžuje vzhled, avšak neslouží jako plnohodnotná náhrada vody a klasického šamponu.