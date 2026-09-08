Pokud hledáte střih, který vám spolehlivě ubere roky, stylistka Jennifer Korab doporučuje středně dlouhý bob neboli „lob“. Tento styl je podle ní pro mladistvý vzhled naprosto ideální, protože je stále dostatečně dlouhý pro různé možnosti stylingu, ale zároveň dostatečně krátký na to, aby vlasy nebyly těžké a zplihlé. Navíc obličej velmi jemně a lichotivě rámuje.
10 let dolů díky správnému účesu? Kadeřníci prozradili střihy, které ženám po padesátce sluší nejvíc
Zastavit čas zatím neumíme, k mladistvějšímu vzhledu si ale můžeme pomoci snadno. Třeba správně zvoleným účesem. Vhodná délka, barva i střih dokážou ubrat několik let a dodat tváři svěžest. Podle kadeřníků stačí znát pár jednoduchých triků, které opticky pozvednou rysy obličeje a vrátí unaveným vlasům objem i energii.
Mezi další skvělé střihy, které kadeřníci doporučují pro okamžitý efekt omlazení, patří:
Asymetrický bob: Nepravidelná délka dodává celému účesu hravost a pohyb, což je skvělý způsob, jak do celkového vzhledu vnést více živosti.
Bob v délce po bradu: Tento nesmírně šik styl opticky pozvedá kontury obličeje a dává vyniknout lícním kostem.
Sestříhaný bob: Účes, který je vzadu kratší a vpředu se postupně prodlužuje, dokonale rámuje obličej a působí velmi moderně.
Kouzlo moderního vrstvení
Vlasy mají s přibývajícím věkem tendenci sedět ploše a působit těžce a splihle. Podle kadeřnice Samanthy Cusick je proto jemné vrstvení jednou z nejlepších věcí, které můžete pro zralé vlasy udělat.
Místo toho, aby vlasy splývaly v jednom celku, vrstvy pomohou rovnoměrně rozložit jejich váhu a nadzvednout je přímo u kořínků. To dodá účesu okamžitý pohyb, pružnost a odlehčenou dynamiku.
Moderní vrstvení už dávno neznamená přehnaně prostříhané či divoce „zubaté“ účesy. Dnes kadeřníci sázejí na měkčí a promyšlenější tvary, které pouze přirozeně podporují texturu vlasů a dodávají jim zdravý pohyb.
Jak vrstvit vlasy podle typu vlasů
Jemné vlasy: Samantha Cusick radí držet se delších a velmi decentních vrstev. Příliš výrazné prostříhání by totiž mohlo jemné vlasy opticky ještě více ztenčit. Skvělou volbou je delší bob neboli lob s jemnými vrstvami kolem obličeje a mírným vnitřním sestříháním na temeni pro objem. U jemných vlasů odborníci doporučují také délku po klíční kosti, která si zachová dostatečnou plnost.
Vlnité vlasy: Pro přirozené vlny je ideální měkký střih v délce po ramena, kde vrstvení začíná přibližně od lícních kostí směrem dolů. To dává vlnám prostor k pohybu a vytváří velmi přirozený, ležérní vzhled.
Kudrnaté a spirálové vlasy: Kudrny bez vrstev doslova trpí – jejich vlastní váha je táhne dolů a účes pak získává nelichotivý trojúhelníkový tvar. Vrstvy jsou zde klíčové, aby kudrliny mohly volně dýchat. Doporučuje se odlehčit vlasy ve středních délkách a koncích, ale zachovat plný objem na temeni.
Rovné vlasy: Hladkým vlasům dodají pohyb a iluzi hustoty jemné, dlouhé vrstvy střižené přibližně od poloviny délek dolů.
Soft Pixie a Bixie: Krátké střihy plné energie
Krátké sestříhané účesy jsou skvělou volbou, pokud hledáte něco snadného na údržbu. Stačí je totiž jednoduše umýt a jít, což ocení zejména ženy s vlnitými či kudrnatými vlasy. Pixie je ikonický a velmi krátký dámský střih vlasů, pro který jsou typické zkrácené prameny na bocích a na zátylku, zatímco na temeni hlavy a v oblasti ofiny zůstávají vlasy delší.
Soft Pixie: Nejedná se o žádný přísný či tvrdý sestřih. Tato moderní verze pixie střihu je velmi jemná, s delší texturou na temeni hlavy. Tyto vrstvy vytvářejí krásný objem a lichotivě rámují obličej.
Bixie cut: Stylový hybrid, který leží přesně na pomezí mezi krátkým pixie a klasickým bobem. Tento střih přináší spoustu textury, objemu v horní části hlavy a dodává účesu mladistvý šmrnc a silnou osobnost.
Ofina jako okamžitý lifting
Ofina dokáže s obličejem udělat hotové divy, obzvláště když vlasy kolem linie čela začnou s věkem přirozeně řídnout. Pomáhá vyvážit váhu vlasů a přitáhnout pozornost směrem nahoru k očím.
Záclonová ofina: Tento styl se přirozeně dělí uprostřed, lehce se dotýká obočí a vytváří měkký rám, který sluší téměř každému tvaru obličeje. Důležité je, aby byla lehká a vzdušná, nikoli střižená jako jeden těžký blok.
Ofina sčesaná na stranu: Pokud toužíte po romantičtějším a elegantnějším vzhledu, doplňte vrstvený bob či delší vlasy o jemnou ofinu sčesanou na stranu.
Výběr střihu podle tvaru obličeje
Chcete-li, aby střih pracoval stoprocentně ve váš prospěch, přizpůsobte ho konturám své tváře:
Oválný tvar: Máte ideální proporce, takže vám bude slušet prakticky jakýkoli účes.
Kulatý tvar: Volte vrstvené účesy s objemem v horní části hlavy (v koruně), které obličej opticky prodlouží.
Hranatý tvar: Zjemněte své rysy pomocí vlnitých účesů a střihů s měkkými liniemi.
Srdcový tvar: Hledejte účesy, které dodávají objem ve spodní části obličeje, čímž opticky vyvážíte širší čelo.
Podlouhlý tvar: Vrstvené střihy a jemné pramínky kolem tváře vytvoří iluzi šířky a objemu.
Tři přešlapy, které vám zbytečně přidají roky
Někdy nevhodnou délkou či střihem dosáhneme přesně opačného efektu. Tohle jsou tři nejčastější chyby. Neděláte je také?
Extrémně dlouhé a těžké vlasy: Bez patřičného tvaru stahují rysy obličeje opticky dolů a unavují vzhled. Pokud se délky nechcete vzdát, nechte si ostříhat alespoň jemné vrstvy kolem obličeje.
Střihy v jedné délce bez vrstvení: Působí ploše, těžce a postrádají jakoukoli lehkost.
Tupý střih v délce po ramena: Absence vrstev u této délky obličeji neposkytuje žádné tvarování, takže rysy obličeje vypadají méně pozvednuté a starší.