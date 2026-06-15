Když Klára Hrušková mluví o tom, jak vypadají ženská těla, neopírá se o dojmy ani o obrázky z katalogů. Za roky práce se spodním prádlem viděla víc než sedm tisíc hrudníků a právě tahle zkušenost jí podle vlastních slov změnila pohled nejen na zákaznice, ale i na sebe samu. „Za dobu, kterou se prodejem spodního prádla zabývám, jsem viděla víc než 7 tisíc hrudníků,” vypráví braexpertka Klára Hrušková. „Troufám si tedy tvrdit, že vím, jak normální prsa vypadají. A ta z časopisů to opravdu nejsou,” dodává.
Viděla přes 7 tisíc hrudníků a bourá tabu. Prsa z časopisů nejsou normál, říká braexpertka
Braexpertka Klára Hrušková za roky práce se spodním prádlem poznala tisíce ženských těl a tvrdí, že představa „normálních“ prsou z časopisů má s realitou jen málo společného. Sama se díky své profesi přestala za vlastní dekolt stydět a dnes chce stejnou úlevu dopřát i dalším ženám.
Neříká to proto, že by ji bavilo provokovat nebo že by si chtěla získávat pozornost odhalováním. Sama tvrdí, že sklony k exhibicionismu rozhodně nemá. Díky dlouholeté praxi se ale přestala stydět za vlastní dekolt a dnes chce podobný pocit dopřát i ženám, které do kabinky často vstupují s pocitem, že je s jejich tělem něco špatně.
„Vždycky jsem měla pár kilo navíc,” vypráví Klára Hrušková u stolku ve svém obchodě na pražských Vinohradech. „Pak ale přišlo zjištění, že když mám správnou velikost podprsenky, tak jsem možná kyprá, ale najednou i sakra dobře vytvarovaná,” říká. Právě objev dokonale padnoucího prádla ji tehdy nadchl natolik, že začala ve velkém nakupovat spodní prádlo z britského výprodejového e-shopu.
Brzy jí došlo, že podobných žen musí být mnohem víc
Takových, které v běžných obchodech narážejí na omezený výběr, odcházejí bez výsledku a často s nepříjemným pocitem, že problém je v nich. „V jednu chvíli jsem došla k tomu, že holek, jako jsem já, přece musí být hromada, a tak jsem si otevřela první kamennou prodejnu se spodním prádlem,” popisuje Hrušková začátky značky Caresse BraExpert, která funguje už víc než dvanáct let.
Sama dnes přiznává, že do podnikání vstupovala s velkou dávkou nadšení, ale bez hlubších zkušeností. „Představovala jsem si to tehdy jak Hurvínek válku a o podnikání toho reálně moc nevěděla,” vzpomíná. S odstupem se dokáže pobavit i nad názvem značky, který zákazníci i okolí vyslovují všelijak. „Caresse není ideální volba, každý to vyslovuje jinak. Někdo říká ‘Karese’, ‘Kares’ nebo ‘Cares’ s cé.”
Nejvtipnější zkomolení má podle ní na svědomí řeporyjský starosta Pavel Novotný. Když moderoval akci, kterou její značka sponzorovala, udělal z Caresse rovnou „caprese“. Ani kostrbatý název ale firmě nakonec nezabránil v růstu. Dnes má Caresse BraExpert čtyři pobočky, tři v Praze a jednu v Brně.
Podprsenky za miliony
Základ úspěchu podle Kláry Hruškové nestojí na žádném zázračném triku, ale na jednoduché věci: mít opravdu z čeho vybírat. V jejích prodejnách proto nejsou jen běžné velikosti, na které člověk narazí v řetězcích. Právě naopak. Sortiment je postavený tak, aby se v něm našly ženy s různými tvary prsou, různými obvody hrudníku i různými potřebami.
„Máme tu všude po obvodu prodejny komody nacpané od shora dolů podprsenkami. Je to proto, aby si u nás kdokoliv, kdo sem přijde, tu podprsenku skutečně vybral, a neodcházel s pocitem, že je s ním něco v nepořádku, protože prošel dalším obchodem, kde pro něj neměli správnou velikost,” popisuje Hrušková zkušenost, kterou podle ní zná mnoho zákaznic.
Právě šíře nabídky je podle ní zásadní. „Máme tu podprsenky na všechny velikosti prsou i obvody hrudníků ve všech možných kombinacích. V těch skříních tady jsou zkrátka podprdy asi za pět milionů,” směje se braexpertka.
Někdy přitom správně vybraná podprsenka změní víc než jen siluetu pod oblečením. „Jednou se nám dokonce stalo, že si sem přišla pro podprsenku zákaznice s tím, že ji čeká zákrok zmenšení prsou. Byla už řádně objednaná, měla termín, všechno,” vypráví Hrušková. Po zkoušení se ale situace obrátila. „Vybraly jsme podprsenku, rozloučily se. Po čase jsem se ale dozvěděla, že paní byla s výběrem tak spokojená, že se rozhodla na zákrok nejít,” popisuje zkušenost, která podle ní dobře ukazuje, jak silně může padnoucí spodní prádlo ovlivnit vztah ženy k vlastnímu tělu.
Tělo není veřejná anketa
Caresse nestojí jen na prodeji spodního prádla. Velkou součástí komunikace značky je také osvěta, práce s reálnými těly a snaha rozbíjet představu, že existuje jeden jediný správný typ ženské krásy. Hrušková ale dobře ví, že právě to často vyvolává ostré reakce.
„Když to řeknu na rovinu, už jsme si zvykli, že když na sítě dáme video s modelkou kyprých tvarů, sejdou se pod ním hejty výhradně od mužských uživatelů, kteří mají na profilu 20 let starou fotku, přičemž ani tehdy nevypadali jako nějací Bradové Pittové. Tlusťoška, jitrnice, reklama na McDonald‚s, to všechno tam je,” říká Hrušková. Dodává, že na podobné komentáře už podle ní většinou nemá smysl reagovat.
Jenže kritika nepřichází jen ve chvíli, kdy značka ukáže modelku s plnějšími tvary. Stejně tvrdé reakce se podle ní objevují i u velmi štíhlých žen. „Pak jednou natočíte video s modelkou, která se živí jako profesionální burleska a na svých 180 centimetrů má nějakých 50 kilo. V komentářích to ale jede zase stylem: vychrtlina, dejte jí najíst a tak podobně,” rozčiluje se Hrušková.
Právě tyto reakce ji utvrzují v tom, že debata o bodyshamingu má smysl. „Když tohle člověk vidí, uvědomí si, jak strašně moc potřebné jsou všechny ty kampaně proti zírání a obtěžování. Jak je důležité společnost edukovat, že moje tělo je zkrátka moje tělo a že opravdu není v pořádku komentovat cizí těla, pokud se na to majitelé těch těl neptají,” říká.
Normální prsa neexistují
Za roky v kabinkách se podle Hruškové ukazuje jedna smutná věc. Téměř každý člověk, kterému při zkoušení pomáhá, si s sebou nese nějaký komplex. Někdo má pocit, že má prsa moc velká, jiný příliš malá, asymetrická, povolená, široko od sebe nebo jednoduše jiná, než jaká si představoval.
„Za ta léta praxe se bohužel naučíte jednu smutnou věc. A to, že kdokoliv, komu v kabince při zkoušení asistujete, má nějaký komplex ze svého těla,” říká braexpertka. Podle ní je přitom většina těchto obav úplně zbytečná. „Přitom je to úplně zbytečné. Během těch dvanácti let jsem viděla přes sedm tisíc hrudníků a nic jako normální prsa zkrátka neexistuje,” vysvětluje.
Zkušenost z práce se nakonec promítla i do jejího vlastního života. Hrušková přiznává, že i ona sama se postupně přestala za svá prsa stydět. V jednom videu se dokonce svlékla a její dekolt viděly statisíce lidí. „Když jsem se ve videu svlékla, vidělo moje prsa přes půl milionu lidí,” říká s tím, že nejde o touhu po pozornosti. „Nepotřebuju lichotky, že mám krásná prsa, ani nabídky ke sňatku od fejkových účtů ze Saúdské Arábie. Spíš jsem se rozhodla ukázat, že se nemám za co stydět,” dodává.
Její pohled je jednoduchý: ženské tělo není objekt k hodnocení a spodní prádlo nemá sloužit k tomu, aby ženy zapadly do cizích představ. Má jim pomoct cítit se dobře ve vlastním těle. „Hoši se musí smířit s tím, že je normální, že každá žena nosí prádlo a chce u toho vypadat dobře. My opravdu nehodnotíme ani nesoudíme. My oblékáme podprsenky,” uzavírá Klára Hrušková.
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