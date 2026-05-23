Současná plážová móda navíc čím dál víc propojuje estetiku s funkčností a využívá technické inovace, které jsme dříve znali spíše ze světa luxusního spodního prádla. Výsledkem jsou modely, které nabízejí oporu, komfort i volnost – ať už trávíte den na lehátku, nebo se vydáte do mořských vln. Toužíte po barvách hlubokého oceánu, hřejivých pískových tónech, nebo hledáte rafinovaný střih, který chytře vytvaruje postavu? Náš průvodce vám poradí, jak vybrat model, v němž se budete cítit skvěle od východu slunce až po večerní drink na pláži.
Velký plavkový speciál 2026: Objevte střihy, které zakryjí nedostatky a udělají z vás královnu pláže
Léto se blíží mílovými kroky a s ním i touha po slunci, koupání a nekonečné pohodě. Ať už plánujete dovolenou v exotice, nebo se chystáte k místnímu rybníku, správně zvolené plavky jsou naprostým základem vašeho sebevědomí. A mindráky nechte doma – letošní kolekce jsou navrženy tak, aby oslavovaly ženskou siluetu v celé její rozmanitosti a každá žena vypadala jako bohyně.
Současná plážová móda navíc čím dál víc propojuje estetiku s funkčností a využívá technické inovace, které jsme dříve znali spíše ze světa luxusního spodního prádla. Výsledkem jsou modely, které nabízejí oporu, komfort i volnost – ať už trávíte den na lehátku, nebo se vydáte do mořských vln. Toužíte po barvách hlubokého oceánu, hřejivých pískových tónech, nebo hledáte rafinovaný střih, který chytře vytvaruje postavu? Náš průvodce vám poradí, jak vybrat model, v němž se budete cítit skvěle od východu slunce až po večerní drink na pláži.
Trendy roku 2026: Od mořské hladiny po tropický ráj
Letošní sezóna sází na emoce a přírodní horizonty. Designéři připravili kolekce, které uspokojí milovnice minimalismu i odvážných vzorů.
- Třpyt a hlubina: Dominují odstíny tyrkysové a stříbrošedé inspirované vodní hladinou, které působí svěže a nadčasově.
- Písečná elegance: Jemné pískové tóny v kombinaci s barvami letních červánků a minimalistickými liniemi nechávají vyniknout přirozenou siluetu.
- Struktura a luxus: Velkým trendem jsou strukturované materiály v krémových a mátových tónech, doplněné o zlatavé či stříbřité akcenty pro sofistikovaný vzhled.
- Tropická energie: Pokud chcete zářit, sáhněte po syté oranžové, svěží růžové nebo smyslné vínové. Chybět nesmí ani hravé potisky inspirované exotickými destinacemi.
Jak vybrat střih, který vám skutečně sedne?
Základem je podtrhnout přednosti a chytře pracovat s proporcemi. Pokud váháte nad svým typem postavy, stačí se přeměřit v nejširším místě prsou a boků a v nejužším místě pasu.
Postava typu hruška (širší boky, užší ramena)
Cílem je přitáhnout pozornost k horní části těla a vyrovnat siluetu.
- Ideální volba: Horní díl by měl být světlejší, vzorovaný nebo zdobený řasením či květinami.
- Spodní díl: Volte tmavší barvy pro optické zeštíhlení. Skvěle fungují klasické bikiny se šňůrkami na bocích, které zbytečně nezatěžují stehna.
Postava typu jablko (objem v oblasti bříška)
Potřebujete opticky vytvořit pas a zpevnit střed těla.
- Ideální volba: Jednodílné plavky s geometrickými vzory, které vytvářejí iluzi křivek.
- Praktický tip: Vyzkoušejte tankiny (horní díl v podobě košilky) nebo kalhotky s vysokým pasem sahající až pod pupík, které bříško krásně zeštíhlí.
Chlapecká postava (rovná silueta)
Zde je úkolem dodat objem tam, kde chybí, a podpořit ženskost.
- Ideální volba: Výrazně zdobené horní díly a barevné pruhy, které opticky rozšíří boky a poprsí.
- Rafinovanost: Skvěle fungují monokiny – jednodílné plavky s hlubokými průstřihy v pase, které dokážou vytvořit dokonalou optickou iluzi křivek.
Postava přesýpacích hodin (souměrné křivky)
Tento typ postavy si může dovolit prakticky jakýkoli střih.
- Rada: Dbejte na to, aby horní a spodní díl měly stejné provedení, abyste nenarušily svou přirozenou harmonii. Velmi elegantní jsou modely bez ramínek, které zvýrazní ženskost.
Revoluce v komfortu: Konstrukce, která drží
Díky zkušenostem z výroby spodního prádla nabízejí letošní modely oporu, o které se nám dříve jen zdálo:
- Boční kostice a silikonové prvky: Tyto prvky zajišťují stabilitu a umožňují bezpečné odepnutí ramínek. Můžete tak běžet po pláži nebo skočit do vody s pocitem naprosté jistoty.
- Rafinované detaily: Pro ještě vyšší oporu a výraznější dekolt hledejte modely s vyztužením a efektním překřížením v oblasti košíčků.
Moderní kolekce navíc umožňují libovolně kombinovat různé velikosti i střihy horních a spodních dílů, takže si set sestavíte přesně podle své postavy.
Nezapomeňte na detaily pro „Total Look“
Váš letní outfit ale samozřejmě nekončí u plavek. Stylové doplňky snadno vytvoří kompletní garderobu vhodnou i do plážového baru.
- Plážové košile a sarongy: Jsou lehké, chrání před sluncem a dodávají šmrnc.
- Průstřihy a potisky: Letošním hitem jsou výrazné prostřihy nejen na plavkách, ale i na přehozech, často s motivy tropické flóry.
Jak vybrat podle aktivity?
Před nákupem také zvažte, co v plavkách budete dělat nejčastěji:
- Pro sport: Pro plavání či vodní sporty jsou vhodnější jednodílné plavky, které lépe drží na těle a nehrozí u nich riziko sklouznutí.
- Pro relax: K opalování a návštěvám wellness se lépe hodí dvoudílné plavky, které se snáze oblékají a svlékají i v mokrém stavu.
Léto je pocit lehkosti a svobody – užijte si ho s patřičným sebevědomím v modelech, které vám padnou jako druhá kůže.