Magda Vášáryová se během závěrečného ceremoniálu 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zařadila mezi nepřehlédnutelné osobnosti večera. Jedna z nejvýraznějších slovenských hereček převzala Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a pro slavnostní okamžik zvolila výraznou červenou róbu od módního návrháře Borise Kráľe. Jeho model oblékla také její dcera Hana.
Vášáryová ve Varech všem vyrazila dech. Rudé šaty skrývaly poctu, kterou by si málokdo spojil
Magda Vášáryová převzala na závěrečném ceremoniálu karlovarského festivalu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary v nepřehlédnutelné červené róbě od Borise Kráľe. Elegantní model odkazoval jemnými detaily na její ikonickou roli v Postřižinách.
Červená róba odkazovala na slavné Postřižiny
Šaty pro Magdu Vášáryovou spojovaly elegantní střídmost s odkazem na jednu z jejích nejslavnějších filmových rolí. Červená barva navíc dokonale ladila s vizuální identitou jubilejního ročníku festivalu, přestože podle návrháře šlo o neplánovanou shodu.
„Šaty pro Magdu Vášáryovou jsem ušil z jemného červeného vlněného crepe. Barvu šatů jsme zvolili ještě před odhalením vizuálu letošního ročníku festivalu, takže její soulad s festivalovou identitou je čistou náhodou. Jasně červená je oblíbenou barvou v šatníku paní Vášáryové. Střih je jednoduchý a čistý, s lehce zvýrazněnými rameny a jemně projmutou siluetou. Stojáček s decentním řasením u krku odkazuje na secesní styl kostýmů z ikonického filmu Postřižiny,“ popsal Boris Kráľ model, ve kterém herečka převzala festivalové ocenění.
Právě nenápadný odkaz na Postřižiny dodal róbě další významovou vrstvu. Role půvabné a rozpustilé Maryšky v Menzelově filmové adaptaci prózy Bohumila Hrabala patří k nejpopulárnějším postavám Vášáryové a dodnes je pevně spojená s její hereckou kariérou. Návrhář však místo doslovné inspirace zvolil pouze jemný detail v podobě stojáčku a řasení u krku.
Šaty vznikaly při osobních setkáních
Model vznikal na míru během několika osobních setkání. Do výsledné podoby se tak promítl nejen rukopis návrháře, ale také konkrétní přání herečky.
„Bylo mi velkou ctí navrhnout a ušít šaty právě pro tak významnou a charismatickou dámu, jakou je paní Magda Vášáryová. Stejně jako každé šaty na míru vznikaly i tyto při osobních setkáních a následném kreativním dialogu. Je pro mě nesmírně důležité vést s nositelkou debatu o tom, jakou má představu a jakou siluetu preferuje. Z těchto indicií následně vycházím v kreativním procesu. Snažím se skloubit všechny požadavky a najít dokonalé řešení,“ uvedl Boris Kráľ.
Vášáryová měla podle něj od počátku jasno především v barvě šatů a délce rukávů. Na dalších detailech se podílela také stylistka Mária Kohutik, která celou spolupráci iniciovala již na začátku roku.
„Paní Vášáryová měla jasnou představu o barvě i délce rukávů. Na výběru látky jsme se jednoznačně shodli a další detaily jsme vybírali společně se stylistkou Máriou Kohutik, díky které tato spolupráce vznikla. K vytvoření šatů pro tuto významnou událost mě oslovila už začátkem letošního roku. Po velkém úspěchu šatů, které jsem vytvořil pro stejnou událost (předávání ceny v roce 2023) pro Danielu Kolářovou, mě sama oslovila s návrhem, zda bych nechtěla šaty navrhnout a ušít i tentokrát,“ dodal návrhář.
Festival ocenil výjimečnou hereckou kariéru
Oceněním Magdy Vášáryové festival připomněl nejen její mimořádnou hereckou dráhu, ale také dlouholeté umělecké propojení českých a slovenských filmařů. Karlovarský festival, který v roce 2026 oslavil 80 let od svého založení, byl po velkou část své historie významnou přehlídkou československé kinematografie. Pocta slovenské herečce tak měla v jubilejním roce výraznou symboliku.
Vášáryová přitom podle vlastních slov po herecké profesi původně netoužila. Po absolvování matematicko-fyzikálního gymnázia vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Směr jejího života však změnila titulní role v historickém dramatu Františka Vláčila Marketa Lazarová z roku 1967.
Snímek se stal jedním ze zásadních děl československé kinematografie. V hlasování domácích filmových kritiků a publicistů byl v roce 1998 označen za nejvýznamnější film prvních sta let české kinematografie. Digitálně restaurovaná verze měla světovou premiéru právě na karlovarském festivalu v roce 2011.
Marketa Lazarová jí otevřela cestu k dalším rolím
Mezinárodní ohlas Markety Lazarové otevřel Vášáryové cestu k dalším významným rolím. S Jurajem Jakubiskem natočila povídkový film Zbehovia a pútnici a drama Vtáčikovia, siroty a blázni. Oba filmy však komunistický režim následně zakázal a na dlouhá léta skončily v trezoru.
Po boku Jana Třísky se herečka objevila také v poetické pohádce Radúz a Mahulena, kterou podle divadelní hry Julia Zeyera natočil Petr Weigl. Hlavní ženské role ztvárnila rovněž ve filmu Karla Zemana Na kometě nebo v pohádce Princ Bajaja.
Po dokončení vysokoškolského studia působila v Divadle Na korze, na bratislavské Nové scéně a později také ve Slovenském národním divadle. S Jaromilem Jirešem natočila životopisný snímek …a pozdravuji vlaštovky, objevovala se v televizních filmech a inscenacích a spolupráci s Petrem Weiglem si zopakovala ve filmové verzi Dvořákovy Rusalky.
Maryška z Postřižin se stala její životní rolí
Široké divácké publikum si ji však dodnes nejvýrazněji spojuje právě s komedií Postřižiny z roku 1984. V roli energické správcové Maryšky vytvořila jednu z nejvýraznějších ženských postav československého filmu. Následovaly například snímky Tichá radosť nebo životopisné drama o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou. Hereckou kariéru uzavřela v roce 1990 psychologickým dramatem Súkromné životy režiséra Dušana Hanáka.
Z filmového plátna přešla do diplomacie
Po sametové revoluci se její život vydal jiným směrem. Přijala nabídku prezidenta Václava Havla a v letech 1990 až 1993 působila jako československá velvyslankyně v Rakousku. Později zastávala také funkci velvyslankyně Slovenské republiky v Polsku a dlouhodobě se angažovala v politice i veřejném životě.
Ani v pozdějších letech nepřestala být aktivní. V únoru 2026 získala titul Ph.D. v oboru historická sociologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je rovněž autorkou několika knih a v obsáhlém rozhovoru Než zmizím otevřeně hovořila o svém životě i aktuálních společenských tématech.
Festival připomněl film, který skončil v trezoru
Součástí festivalové pocty bylo také uvedení Jakubiskova filmu Vtáčikovia, siroty a blázni. Fantaskní podobenství, na jehož scénáři spolupracoval spisovatel Karol Sidon, vznikalo na podzim bouřlivého roku 1968. Tehdejší komise slovenského ministerstva kultury jej označila za „nesocialistický“ a jeho distribuci zakázala.
Na své uvedení si film musel počkat více než dvě desetiletí. V roce 1990 byl promítnut na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kde získal Cenu FIPRESCI. Jeho návrat do festivalového programu v roce 2026 tak symbolicky uzavřel kruh a připomněl jednu z nejodvážnějších kapitol herecké kariéry Magdy Vášáryové.