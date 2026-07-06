Na mole se vystřídaly desítky osobností ze světa herectví, hudby i modelingu a atmosféra měla daleko k běžné módní prezentaci. Šlo spíš o společenskou událost, kde se elegantní modely mísily s festivalovou uvolněností. Mezi těmi, kdo na přehlídce zazářili, byla i Nikol Kouklová, která se později objevila také na UniCredit Party. Dorazila přitom rovnou v šatech, které krátce předtím předváděla na mole.
Vary zažily přehlídku plnou hvězd. Čenský vyvedl syna, Kouklová šla z mola rovnou na party
Karlovy Vary nejsou během filmového festivalu jen místem premiér, tiskových konferencí a večerních party. Lázeňské město se na několik dní mění i v přehlídkové molo, kde se potkává film, móda a společenský život. Jednou z událostí, která tradičně přitahuje pozornost známých tváří, byla i módní přehlídka návrhářky Martiny Pipkové Loudové.
Pozornost budili také pánové. Jan Čenský se objevil po boku svého syna Matyáše a oba předvedli pánské obleky značky Bandi. Elegantní dvojice ukázala, že klasický pánský styl má na festivalu stále své místo a že dobře padnoucí oblek dokáže zaujmout stejně jako výrazná večerní róba.
Na přehlídce Martiny Pipkové Loudové samozřejmě nechyběla ani Tereza Kostková, která patří k tvářím, jež si s noblesou a ženským stylem dlouhodobě rozumějí. Mezi hosty a účastníky se objevily také Vendula Pizingerová a Monika Absolonová, které patří k nerozlučným kamarádkám a na podobných společenských akcích umějí vytvořit příjemně uvolněnou atmosféru.
Přehlídka přilákala i řadu dalších známých osobností z divadelního a televizního prostředí. Dorazili například Janis Sidovský a Pavel Vítek, Míša Tomešová, David Gránský nebo Denisa Pfauserová. Zastoupení měla také herečka Denisa Nesvačilová, která v posledních letech patří k nepřehlédnutelným tvářím českého filmu, seriálů, dabingu i divadla. Diváci ji navíc brzy uvidí také na jevišti Divadla Kalich v pokračování úspěšného hitmuzikálu z písní Hany Zagorové Biograf láska 2: Nový příběh.
Festivalový program v Karlových Varech ukázal, že slavný filmový svátek není jen o červeném koberci. Vedle filmových projekcí, debat s tvůrci a večerních koncertů nabízí i prostor pro módu, setkávání a lehkou dávku společenského lesku. A právě přehlídka Martiny Pipkové Loudové patřila k těm momentům, kdy se ve Varech krásně propojil svět filmu, divadla a elegantního stylu.