S příchodem chladnějších dnů většina žen automaticky sahá po osvědčených neutrálních barvách. Černý kabát, šedý svetr nebo tmavé kalhoty jsou sázkou na jistotu, podzimní šatník ale nemusí být nudný. Stačí trochu experimentovat a spojit odstíny, které by vás možná ani nenapadlo nosit dohromady.
Tyhle barevné dvojice jsou trefou do černého. Podzimní outfity díky nim získají úplně nový šmrnc
Podzimní móda letos přeje zajímavým barevným kombinacím. Čokoládově hnědá, vínová, šedá nebo námořnická modrá se dají kombinovat mnohem odvážněji, než si možná myslíte. Inspirujte se outfity, které dodají vašemu šatníku nový šmrnc.
Letošní podzim nabízí řadu zajímavých možností. Vedle jemných tónů béžové a krémové dostává prostor sytá vínová, hřejivá koňaková i výrazná červená. A nejlepší na tom je, že většinu těchto kombinací snadno vytvoříte z kousků, které už máte doma.
Hnědá jako nová černá
Čokoládově hnědá patří k nejvděčnějším podzimním barvám. Je elegantní, nadčasová a oproti černé působí jemněji. Nádherně vynikne v kombinaci s krémovou nebo béžovou. Zkuste například hnědý kožený kabát, světlý rolák a široké kalhoty. Výsledkem bude jednoduchý, ale velmi elegantní outfit.
Překvapivě dobře si hnědá rozumí také s námořnickou modrou. Tmavě modré sako, čokoládový svetr a klasické džíny vytvoří moderní kombinaci, která se hodí do práce i na volný čas. Pokud dáváte přednost výraznějším barvám, doplňte hnědou vínovou nebo jasně červenou. Zajímavě působí také ve spojení s šedou.
Šedá nemusí být nudná
Šedá je univerzální barva, která dokáže podle zvolených doplňků působit jemně, elegantně i výrazně. S krémovou vytvoří svěží a romantickou kombinaci, zatímco koňakové kozačky nebo kabelka jí dodají příjemně hřejivý nádech.
Velmi stylově vypadá také šedá s vínovou. Například šedý rolák a vínová saténová sukně vytvoří zajímavý kontrast materiálů i barev. Pokud preferujete minimalistickou eleganci, vsaďte na spojení šedé s námořnickou modrou. A chcete-li outfit trochu oživit, přidejte výrazně červený svetr či kabelku.
Vínová dodá outfitu nádech luxusu
Hluboká vínová neboli burgundy je ideální pro ženy, které chtějí nosit výraznější barvy, ale necítí se na zářivé odstíny. Krásně funguje s béžovou, která její intenzitu příjemně zjemňuje. Vínový svetr, světlé kalhoty a béžový kabát představují elegantní kombinaci pro každodenní nošení.
Za vyzkoušení stojí také spojení vínové s námořnickou modrou. Obě barvy jsou syté, ale vzájemně se nepřebíjejí. Tmavě modrý kabát s vínovým rolákem nebo kabelkou tak působí velmi sofistikovaně.
Koňaková krásně rozzáří neutrální šatník
Teplý koňakový odstín nejlépe vynikne na kožených a semišových kouscích. Skvěle se kombinuje s tmavě modrou, čokoládově hnědou i krémovou. Zkuste například tmavě modré džíny, jednoduchý svetr a koňakovou koženou bundu. Pokud toužíte po jemnějším outfitu, oblékněte krémové pletené šaty a doplňte je koňakovými kozačkami. Velmi elegantně působí také kombinace různých odstínů hnědé, která díky odlišným materiálům rozhodně nemusí být jednotvárná.
Červená jako výrazný detail
Jasně červená dokáže oživit i ten nejjednodušší outfit. Obzvlášť dobře funguje s námořnickou modrou, čokoládově hnědou a šedou. Nemusíte přitom hned oblékat červený kabát nebo šaty. Často stačí jediný výrazný prvek. Červená šála k tmavě modrému kabátu, kabelka k šedému kostýmu nebo svetr k hnědým kalhotám dodají celému vzhledu svěžest a originalitu.
Béžová a krémová pro milovnice jemné elegance
Pokud výrazným barvám příliš neholdujete, zkuste kombinovat různé světlé odstíny. Béžová s krémovou vytváří harmonický a nadčasový celek. Aby nepůsobil fádně, pohrajte si s materiály. Spojte například vlněný kabát, pletený svetr a saténovou sukni. Béžová navíc krásně kontrastuje s námořnickou modrou. Tmavý svetr, světlé kalhoty a klasický trenčkot představují jednoduchý outfit, se kterým prakticky nemůžete šlápnout vedle.
Jak barvy správně kombinovat?
Při sestavování outfitu se vyplatí držet jednoduchého pravidla: jedna barva by měla dominovat a druhá ji doplňovat. Pokud kombinujete podobné odstíny, vsaďte na rozdílné materiály a struktury. U výraznějších barev zase často stačí jediný doplněk.
Především se ale nebojte zkoušet nové možnosti. Možná zjistíte, že právě kousky, které už dávno máte ve skříni, spolu vytvoří vaše nejoblíbenější podzimní outfity.