Andrej Babiš se během summitu NATO v Ankaře objevil po boku své manželky Moniky Babišové, která už při odletu z pražských Kbel ukázala, že ani cestovní outfit při oficiální zahraniční cestě nemusí být nudný. Zvolila model, který spojoval eleganci, reprezentativnost i nenucenou ženskost, a zájem fotografů tak tentokrát nepřitahoval jen samotný premiér. Už na letišti bylo patrné, že nejde o náhodně zvolený kostým, ale o promyšlený look připravený pro prostředí vládní delegace i následný program v Turecku.
Tři outfity, jedna diplomatická mise. Babišová v Ankaře předvedla kostým, bílou róbu i růžovou eleganci
Monika Babišová doprovodila Andreje Babiše na summit NATO v Ankaře a rozhodně nezůstala v pozadí. Během zahraniční cesty vystřídala tři promyšlené outfity — od elegantního kostýmu přes bílou večerní róbu až po pudrově růžové šaty. Ukázala tak, že i diplomatický styl může být ženský, fotogenický a nepřehlédnutelný.
Střídmost, elegance a promyšlený detail
Monika Babišová sáhla po kalhotovém kostýmu v tlumeném béžovošedém odstínu, který působil formálně, ale rozhodně ne usedle. Zavinovací sako s páskem jemně zvýraznilo pas a dodalo siluetě ženský tvar, zatímco volnější kalhoty model odlehčily a přiblížily ho současnému pojetí elegantní módy. Výsledkem nebyl strohý „úřední“ kostým, ale moderní verze diplomatického šatníku, která působila upraveně, sebevědomě a velmi přirozeně.
Celý look doplnila nude lodičkami, hnědou koženou kabelkou do ruky a výraznějším zlatým náhrdelníkem. Právě šperk sehrál důležitou roli: jednoduchý kostým díky němu získal společenský nádech a nepůsobil jen jako praktická cestovní uniforma. Outfit tak zůstal střídmý, jak si oficiální cesta žádá, zároveň ale nepřišel o osobitost.
Když diplomatický styl zjemní ženskost
Po elegantním denním kostýmu přišla v Ankaře večerní proměna. Monika Babišová vyměnila tlumený béžovošedý model za slavnostní bílou róbu a ukázala úplně jinou polohu svého stylu. Společnou fotografii manželů zveřejnil Andrej Babiš na sociálních sítích před odchodem na večerní program. „Míříme na neformální večeři v rámci summitu,“ napsal k snímku, na kterém s Monikou pózují upravení a připravení na společenskou část ankarského jednání.
Monika zvolila dlouhé bílé šaty s čistou splývavou linií, jemně řaseným živůtkem a výraznějšími rukávy. Model působil slavnostně, ale ne okázale. Měl v sobě ženskost, lehkost i potřebnou dávku diplomatické střídmosti. Jejich autorskou je česká návrhářka Petra Balvínová a Monika je nevynesla poprvé. Stejné šaty oblékla už v roce 2024 na oslavu na tureckém velvyslanectví. A čirou náhodou jde o stejné šaty, které v pondělí večer na filmovém festivalu v Karlových Varech oblékla zpěvačka Bára Basiková.
K šatům přidala bílou strukturovanou kabelku do ruky, světlou manikúru a výrazné tyrkysové náušnice, které celý look příjemně rozsvítily. Šperk byl opět detailem, díky němuž outfit nepůsobil příliš sterilně. Do čistě bílé kombinace vnesl barvu a dodal jí osobitější nádech.
Vlasy měla Monika Babišová uhlazené dozadu, takže vynikla linie šatů, obličej i náušnice. Výsledný dojem byl mnohem večernější než její cestovní outfit z letiště, zároveň ale zůstal v mezích elegance, která se k podobnému typu akce hodí. Nepůsobila jako žena, která se snaží přebít protokol, ale jako někdo, kdo mu rozumí a dokáže v něm najít prostor pro vlastní styl.
Růžová elegance pro doprovodný program summitu
Babišová měla na summitu NATO v Ankaře ve středu společně s dalšími partnerkami politiků samostatný program, zúčastnila se mimo jiné konference o dětech a digitálním prostředí.
Monika Babišová k této příležitosti zvolila jemně růžové šaty, které působí výrazně ženštěji a slavnostněji než klasický diplomatický kostým. Model stojí na lehké, splývavé siluetě s volnější horní částí, zavazováním v pase a hladce padající sukní. Právě pásek nenápadně zvýrazňuje postavu, ale celý outfit zůstává velmi decentní a nepůsobí přepjatě.
Zajímavým detailem jsou rukávy z jemného, průsvitného materiálu, které šatům dodávají vzdušnost a lehce romantický charakter. Vysoký stojáček s drobnou ozdobou u krku zase model posouvá do formálnější roviny, takže i přes růžovou barvu nepůsobí příliš sladce. Odstín je tlumený, pudrový a v kombinaci s blond vlasy Monice Babišové sluší.
Celý look doplnila světlou kabelkou do ruky, výraznějšími náušnicemi a upraveným účesem s vyčesanými vlasy. Výsledkem je outfit, který kombinuje měkkou ženskost s reprezentativností. Nepoutá pozornost okázalostí, ale kultivovaným dojmem, který se k doprovodnému programu summitu NATO hodí.