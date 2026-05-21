Tereza Kostková dlouhodobě patří k ženám, které si v módě drží vlastní rukopis. Nepodléhá slepě trendům, nepůsobí okázale a nepotřebuje na sebe strhávat pozornost za každou cenu. Její styl stojí spíš na noblese, ženskosti a přirozenosti. Právě proto na veřejnosti často působí jako dáma v tom nejlepším slova smyslu: upraveně, ale ne strojeně, elegantně, ale pořád lidsky.
Tereza Kostková zazářila na křtu knihy v červené. Eleganci má po mamince Carmen Mayerové
Tereza Kostková pokřtila novou knihu rozhovorů s Václavem Žmolíkem a slavnostní večer pojala ve velkém stylu. V červených šatech od české návrhářky Gábiny Páralové působila elegantně a sebevědomě. Podpořit ji přišli i rodiče Petr Kostka a Carmen Mayerová, která ukázala, že smysl pro noblesu i módní nadhled mají v rodině opravdu společný.
Pro slavnostní večer sáhla po modelu české návrhářky Gábiny Páralové, s níž spolupracuje už delší dobu. Není to jejich první společný módní moment. Kostková se nedávno objevila také v kampani k její nové kolekci, a tak volba návrhářky pro křest knihy působila přirozeně. Červené šaty byly výrazné, ale ne přehnané. Podtrhly její energii, úsměv i jistotu, se kterou se v podobných modelech umí pohybovat.
Červená barva se k Tereze Kostkové navíc vrací opakovaně. Patří k odstínům, které jí sluší a kterým se nevyhýbá ani při významnějších událostech. Na křtu díky ní působila slavnostně, sebevědomě a zároveň velmi vřele. Nebyla to móda, která by měla přebít osobnost. Spíš ji krásně zvýraznila.
Podpora rodičů
Na křest Tereziny knihy dorazili také její rodiče, herci Petr Kostka a Carmen Mayerová. Právě Carmen byla dalším důkazem, že elegance u Kostkových rozhodně není náhoda. Tereza už v minulosti opakovaně mluvila o tom, že maminku vnímala jako stylový vzor od dětství. Nešlo přitom jen o oblečení, ale i o celkové vystupování, držení těla a schopnost působit upraveně bez zbytečné okázalosti.
Carmen na křest zvolila tmavě modrý komplet, který doplnila výrazným náhrdelníkem. Největší módní překvapení ale přišlo v podobě kostkovaných tenisek. Právě ty dodaly jinak elegantnímu outfitu lehkost a moderní nadhled. Ukázala tím, že styl nemusí znamenat přísnost ani předvídatelnost. I klasický komplet může působit svěže, když se doplní nečekaným detailem.