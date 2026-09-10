Výrazným trendem letošního podzimu je návrat k tvarům a stylům z přelomu tisíciletí. Podle nehtových designérů se do módy ve velkém vracejí hranaté nehty inspirované estetikou devadesátek. Tento hranatý a ostřejší tvar je nejen velkým hitem, ale je také neuvěřitelně praktický pro každodenní nošení.
Svetrové nehty, tekuté zlato i kočičí oko. Podzimní manikúra letos nebude nudná
Zářijový přechod od letního maximalismu plného pastelových tónů k podzimní manikúře s sebou přináší hřejivou atmosféru a touhu po sofistikovanějším stylu. Letošní sezona ale rozhodně nebude nudná. Na nehtech se objevují hluboké a syté odstíny, jemný minimalismus i hravé textury a efekty, které skvěle ladí s obdobím svetrů, kabátů a prvních chladných rán. Jaké trendy budou letos na podzim kralovat?
Výrazným trendem letošního podzimu je návrat k tvarům a stylům z přelomu tisíciletí. Podle nehtových designérů se do módy ve velkém vracejí hranaté nehty inspirované estetikou devadesátek. Tento hranatý a ostřejší tvar je nejen velkým hitem, ale je také neuvěřitelně praktický pro každodenní nošení.
Pokud dáváte přednost nadčasové manikúře, ideální volbou je klasická francouzská manikúra na hranatých nehtech s velmi tenkou francouzskou špičkou. Výsledkem je naprosto čistý, elegantní a minimalistický vzhled.
Hluboké tóny jako luxusní alternativa k černé
S přicházejícími chladnějšími měsíci přirozeně saháme po hlubších odstínech. Zapomeňte ale na obyčejnou černou – letošní sezona nabízí mnohem rafinovanější a daleko luxusnější alternativy.
Půlnoční modrá (Midnight Blue): Tento odstín popisují odborníci jako barvu, která je „téměř černá, ale ne úplně“. Působí neobyčejně elegantně, šik a tajemně. Skvěle vynikne jako francouzská manikúra na delších nehtech nebo v podobě tzv. half-moon designu (půlměsíce) u kratších nehtů.
Sytá vínová (Deep Wine & Cherry): Klasika, která nikdy neomrzí. Hluboká vínová, třešňová a barva oxblood zažívají obrovský návrat k sofistikované a elegantní estetice. Jsou mimořádně univerzální a luxusní. Skvělou hravou variantou je také červená francouzská špička (Cherry French) na neutrálním mléčném základu.
Olivová, mechová a tmavě tyrkysová: Pro ty, kteří chtějí něco modernějšího a osobitějšího než tradiční hnědou nebo vínovou, jsou ideální volbou zemité odstíny olivové a mechové zelené. Skvěle odrážejí barvy podzimní přírody. Na přelomu léta a podzimu je pak královnou tmavě tyrkysová, která v sobě nese vzpomínku na letní moře a zároveň elegantně přechází do chladnějších měsíců. Podobně olivová barva přirozeně střídá letní veselou pistáciovou.
Švestková a tmavě fialová (Pretty Plum): Hluboké, drahokamové tóny švestky a půlnoční fialové přicházejí do popředí jako dramatická, ale přesto hřejivá náhrada za klasickou černou manikúru, která vás bez problému doprovodí od rána až do noci.
Podzimní minimalismus: Nahé nehty a přirozená růžová
Pokud nejste fanoušky sytých barev, potěší vás přetrvávající vlna minimalismu, která však s podzimem získává novou podobu.
Nahé nehty (Naked Nails): Trend, který oslavuje krátké, přirozeně tvarované a nízkoúdržbové nehty. Pro vytvoření dokonalého „barely there“ (téměř neviditelného) vzhledu se používají tělové odstíny s matným finišem.
Přirozená růžová (Natural Pink): Poloprůsvitné, jemné růžové tóny představují ideální přechod od letního minimalismu. Dodávají rukám upravený, čistý a sofistikovaný vzhled, který působí luxusněji než zcela nenalakované nehty. Podle nálady můžete zvolit velmi jemný průsvitný lak, nebo sáhnout po o něco hlubším růžovém tónu.
Kovové odlesky a zlatá horečka
Kovové prvky letos na podzim doslova ovládnou scénu, přičemž největší pozornost se soustředí na zlato.
Pozlacené nehty (Gilded Gold): Tento trend inspirovaný přehlídkovými moly přináší do manikúry čistý luxus. Ať už zvolíte celoplošné zlaté krytí, zlaté špičky, fólie nebo drobné detaily, se zlatým chromovým práškem nešlápnete vedle.
Chromové tóny a mikro chrom: Jemný chromový prach dokáže zcela transformovat klasické podzimní tóny jako čokoládová, vínová nebo švestková a dodá jim moderní, vícerozměrný šmrnc bez změny základní barvy. Pokud chcete něco decentnějšího, vyzkoušejte trend mikro chromu (micro chrome) – velmi tenké francouzské špičky v chladném stříbrném nebo měděném odstínu.
Kreativní nail art a hřejivé textury
Zdobení nehtů se nese v duchu útulnosti, hravosti a bohatých textur, které připomínají hřejivé materiály.
Čokoládové detaily a kávové ombré: Zatímco loni vládly jednolité hnědé nehty, letos frčí čokoládový nail art – drobné puntíky, květinové motivy nebo čokoládové francouzské špičky. Čokoládová barva s chromovým odleskem navíc dodá manikúře moderní ráz. Hitem je také kávové ombré, kde můžete kombinovat barvu tmavého espressa na jedné ruce s tóny karamelu a moka na druhé. Vyzkoušet můžete i hřejivý styl „Toffee Apple“, který míchá teplou červenohnědou barvu s karamelem a tekutým zlatem.
Svetrové vzory: Pro maximální pocit útulnosti můžete na nehtech vytvořit 3D plastický vzor připomínající pletený svetr, což se provádí pomocí vystouplého laku a matného svrchního laku. Alternativou je barevně rozostřený zemitý design „‚90s cardi“ inspirovaný kardigany.
Sametový efekt kočičího oka (Cat-eye): Magnetický sametový lesk s jemnou diagonální linkou na poloprůsvitném základu patří k nejvýraznějším efektům této sezony. Jemnější a ještě hřejivější variantou jsou pak nehty s efektem drceného sametu.
Želé a aura nehty: Šťavnaté a průsvitné želé nehty (jelly nails) se drží na špici i na podzim. Pro přechodné období babího léta jsou pak nepřehlédnutelnou volbou aura nehty s rozostřenými barevnými přechody – např. mléčný základ s meruňkovým, světle tyrkysovým nebo zlatavě medovým středem.
Nečekaný podzimní hit: Tlumená levandulová
Ačkoli je levandulová a jemně fialová barva typickým symbolem jara, letos si získává překvapivé místo i v podzimních měsících. Pro chladnější období je však tato barva tlumenější, měkčí a skvěle ladí s huňatými pletenými svetry.