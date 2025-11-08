8. 11. Bohumír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Stylové triumfy i přešlapy týdne: Týdenní módní bilance českých celebrit

Denise Ayverdi, Kateřina Hocek
Denise Ayverdi, Kateřina HocekFoto: Profimedia
Denise Ayverdi, Kateřina Hocek
Denise Ayverdi, Kateřina HocekFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Premiéry a tiskovky se staly módními přehlídkami samy o sobě – a tentokrát tomu nebylo jinak. Od odvážných experimentů po klasickou eleganci, české hvězdy ukázaly, že módní selhání i trefy se dají prožít v přímém přenosu. Kdo zářil, a kdo měl svůj outfit ještě doma pořádně přehodnotit?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Některé outfity nadchly, jiné nám vzaly doslova dech. Podívejte se, které české celebrity si na filmové premiéře Milionu a tiskové konferenci Miss Czech Republic tento týden vybraly módní vítězství, a kdo bohužel selhal. Některé looky vás překvapí natolik, že jim možná ani neuvěříte!

Předchozí
123459
Pokračovat

Špatně zdůrazněné proporce

Na premiéře filmu Million se Miluše Bittnerová objevila v dlouhých vínových šatech, což je v základu skvělá podzimní volba na podzim. Zcela ovšem selhává, pokud jde o proporce. Postava moderátorky odpovídá spíš inverznímu trojúhelníku, a to střih roláku ještě zdůrazňuje. Vázání v pase by bylo skvělé, ale bokům, které jsou užší než prsa, vůbec neprospívá. Idea by byla skvělá, ale provedení zcela selhalo, a nepomohly tomu ani zvolené doplňky. Rtěnka je zbytečně rudá odstín burgundy, který by více ladil se šaty, by působil úhledněji a zjednotil by celý look.

Hodnocení (jako ve škole): 4

Miluše Bittnerová
Foto: Profimedia
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama