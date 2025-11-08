Některé outfity nadchly, jiné nám vzaly doslova dech. Podívejte se, které české celebrity si na filmové premiéře Milionu a tiskové konferenci Miss Czech Republic tento týden vybraly módní vítězství, a kdo bohužel selhal. Některé looky vás překvapí natolik, že jim možná ani neuvěříte!
Špatně zdůrazněné proporce
Na premiéře filmu Million se Miluše Bittnerová objevila v dlouhých vínových šatech, což je v základu skvělá podzimní volba na podzim. Zcela ovšem selhává, pokud jde o proporce. Postava moderátorky odpovídá spíš inverznímu trojúhelníku, a to střih roláku ještě zdůrazňuje. Vázání v pase by bylo skvělé, ale bokům, které jsou užší než prsa, vůbec neprospívá. Idea by byla skvělá, ale provedení zcela selhalo, a nepomohly tomu ani zvolené doplňky. Rtěnka je zbytečně rudá – odstín burgundy, který by více ladil se šaty, by působil úhledněji a zjednotil by celý look.
Hodnocení (jako ve škole): 4
Třpytivá rybka Denisa Nesvačilová
Zajímavou taktiku zvolila na premiéru Denisa Nesvačilová. Herečka zkombinovala hned několik kousků posetých flitry: od kalhot přes podprsenku až po sako, ale ve výsledku je to třpytivý a těžký chaos. Flitry, zejména na kalhotách, působí těžkým dojmem a ačkoli si to herečka se svou štíhlou postavou může dovolit, neznamená to, že by měla. Kombinace s jinými materiály, třeba se sametem nebo saténem, by působila luxusněji a kreativněji, nemluvě o tom, že v tomto outfitu její hezký obličej nijak nevyniká. Šperky ani boty outfit nikam neposunuly.
Hodnocení: 3-
Jednoduchá a chic elegance Bernáškové
S černou se hezky tentokrát vypořádala Jana Bernášková. Experimenty nechala stranou a vsadila na dokonale padnoucí střih šatů se zajímavým detailem u výstřihu. Černý outfit doplnila zlatými akcenty, díky čemu získal look punc luxusu. Velké plus za hezky upravený účes a mladistvé líčení, trochu tomu ale chybí hezké náušnice, které by celek hezky uzavřely.
Známka: 2
Spodní prádlo v akci
Na tiskovou konferenci k Miss Czech Republic zvolila trenérka a vizážistka Kateřina Hocek černý základ v podobě kalhot, saka a bot, který ozvláštnila bílým korzetem. Právě ten přitáhl nejvíc pozornosti. Idea za tím není špatná, ale chybí tomu jasnější vize, případně důkladnější sjednocení prostřednictvím doplňků: korzet má zjevně utáhnout celý outfit, ale sám o sobě není až tak pozoruhodným kouskem.
Známka: 3
Když outfit přednosti neunese
Hvězda Bachelora Denise Ayverdi propadla častému omylu mnoha žen, které spoléhají na vylepšení postavy a očekávají, že to za ně vyřeší i módní kombinace. V tomto případě ale selhala na plné čáře: jemný satén s krajkou její přednosti nedokázal podpořit a ačkoli model zdůrazňuje útlý pas, zbylá část outfitu nenabízí nic zajímavého. Chybí šperky a možná by pomohly jiné boty či účes, aby se dal o tomto looku vůbec hovořit jako o módě.
Známka: 4
Módní chaos Stárkové
Na premiéře Milionu vsadila Erika Stárková na opravdu nesourodý outfit. Poloprůhledné béžové šaty s velkými geometrickými vzory jsou samy o sobě riskantní volbou, a vzory u švů, které se zásadně rozcházejí, působí na první pohled levně. Styling tomuto problematickému modelu nijak nepomohl: sametové boty s otevřenou špičkou a bordó punčochy situaci spíše zhoršily, a na chaosu přidává i modrá manikúra. Dobrý outfit se ovšem jen těžce buduje na blbém základu.
Známka: 5
Minimalismus Makarenko
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko vsadila na černou eleganci. Podobně jako Hocek, i ona vsadila na rozšířené kalhoty, nejzajímavějším prvkem je ale sako s průhledným panelem, které působí atraktivně a vkusně, ačkoli odhaluje kousek ze spodního prádla. Jedná se ale o poměřně uhlazený, až nudný look.
Známka: 2
S módou si v poslední době povedeně hraje Michaela Maurerová. Na premiéru Milionu vytáhla černo-bílou kombinaci, kterou ale díky zajímavým prvkům ochránila před protřelostí. Volné sako se zlatým páskem a dlouhá bílá sukně poskytly překvapivě dobrý základ. Ten herečka doladila nápaditými doplňky, od lodiček se šněrováním přes černou kabelku s poetickým vyšíváním až po nezvyklé náušnice s perlou a jedinečným designem. Sebevědomé, funkční a nápadité.
Hodnocení: 1
Černý sametový průměr
Na tiskovce se objevila úřadující Miss Linda Górecká v sametové róbě s netradičním asymetrickým výstřihem a flitrovaným zdobením, což je detail, který nejspíš dovede utáhnout jen modelka. Na čem ale outfit padá, je psaníčko s bílou mašlí, která působí až příliš uměle a narušuje luxus černého sametu.
Hodnocení: 3
Preppy školačka
Modelka Nikola Uhlířová zvolila na tiskovku dívčí look preppy uniformy. Skládaná sukně, košile a vázanka vytvářejí docela vkusný podklad. Uhlířová je doplnila černými kozačkami, punčochami a kabelkou. Look funguje, ale chybí mu větší kreativita a nezdá se být úplně v souladu s atmosférou události.
Hodnocení: 2-
