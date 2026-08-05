Spodní prádlo se letos odmítá držet v pozadí. Saténové košilky, krajková body i jemné topy na ramínka se přesouvají ze šatníku určeného pro soukromé chvíle přímo do ulic. Nejde přitom o prvoplánové odhalování, ale o promyšlenou hru s vrstvením, materiály a kontrasty.
Spodní prádlo už se neschovává. Krajka a satén ovládly ulice a mění pravidla ženského stylu
Spodní prádlo už není jen nenápadným základem outfitu. Saténové košilky, krajková body i jemné topy se letos nosí na odiv a díky chytrému vrstvení fungují přes den i večer. Trend ale nestojí na prvoplánovém odhalování – jeho kouzlo spočívá v kontrastu jemných materiálů s džínami, sakem nebo elegantně střiženými kalhotami.
To, co ještě nedávno zůstávalo ukryté pod oblečením, se nyní stává jednou z nejvýraznějších součástí outfitu. Módě dominují jemné košilky zdobené krajkou, splývavé topy, hedvábné šortky i průsvitná body, která dokážou dodat ženskost i jinak velmi jednoduché kombinaci.
Síla tohoto trendu spočívá především v jeho univerzálnosti. Stejný kousek může přes den působit nenápadně a uvolněně, zatímco večer se snadno promění v hlavní hvězdu celého modelu.
Saténová košilka není jen na spaní
Jemný top na tenkých ramínkách se stal moderní alternativou ke klasické halence. Přes den jej lze obléknout pod volnější sako, kardigan nebo košili a doplnit džínami či širokými kalhotami. Lesklý materiál dodá outfitu zajímavou strukturu, aniž by výsledná kombinace působila přehnaně slavnostně.
Na večer stačí vyměnit denim za elegantně střižené kalhoty nebo sukni, přidat výraznější náušnice a lodičky. Z kousku, který působí téměř nenápadně, se rázem stane sebevědomý základ večerního modelu.
Krajkové body jako hlavní součást outfitu
Průsvitná a krajková body patří k nejodvážnějším variantám trendu. Už dávno ale nemusejí působit vyzývavě. Rozhodující je způsob, jakým se zkombinují se zbytkem oblečení.
Vyváženě vypadají například s pánsky střiženým sakem, vysokými kalhotami nebo delší sukní. Jemnost krajky se potkává s přesnými liniemi a pevnějšími materiály, díky čemuž vzniká kontrast, který působí moderně a elegantně.
Kdo se necítí na výrazně průsvitný model, může sáhnout po body s krajkovými rukávy, neprůhlednými košíčky nebo jen drobnými detaily kolem výstřihu. Efekt zůstane podobný, ale celý outfit bude působit střídměji.
Přes den vrstvit, večer nechat vyniknout
Během dne se vyplatí pracovat s vrstvami. Jemný top může vykukovat zpod svetru, krajkový lem košilky lze nechat objevit pod rozepnutou košilí a body schovat pod sako. Výsledný model získá hloubku a zajímavou texturu, ale nepřijde o svou praktičnost.
Večer už mohou stejné kousky dostat více prostoru. Saténová košilka se obejde bez další vrchní vrstvy a krajkové body může doplnit jen dobře padnoucí sako. Důležité je však zachovat rovnováhu. Čím výraznější a odhalenější je horní část outfitu, tím jednodušší by měl být jeho zbytek.
Trend postavený na kontrastech
Právě spojování zdánlivých protikladů dělá z prádla nošeného jako běžné oblečení jeden z nejzajímavějších trendů sezóny. Krajka se kombinuje s hrubším denimem, lesklý satén s pleteninou a romantické body s přísně střiženými kalhotami.
Výsledkem není outfit připomínající domácí nebo noční oblečení, ale promyšlený styling, který pracuje s ženskostí novým způsobem. Je jemný, ale ne křehký. Odvážný, ale nemusí být prvoplánově sexy.
Nejde tedy o to ukázat co nejvíce spodního prádla. Podstatné je začlenit jeho typické materiály a střihy do běžného šatníku tak, aby působily přirozeně. Krajka, satén a hedvábí už nejsou jen tím, co se schovává pod oblečením. Stávají se plnohodnotnou součástí moderního ženského stylu.
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