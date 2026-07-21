Slunce, voda a vůně exotické dovolené: Jak si udržet krásnou pokožku po celé prázdniny
Léto má svou nezaměnitelnou atmosféru. Teplé dny strávené venku, koupání, cestování i večery pod širým nebem k němu neodmyslitelně patří. Stejně jako lehké oblečení nebo oblíbená vůně si ale své místo v letní výbavě zaslouží i správná péče o pokožku. Ta v tomto období potřebuje nejen spolehlivou ochranu před sluncem, ale i dostatek hydratace a výživu, která jí pomůže udržet hebkost a mladý vzhled.
Právě spojení ochrany a smyslového zážitku nabízí letní péče Yves Rocher – opalovací řada Sun Double Defense, stejně jako ikonická řada Monoï de Tahiti, která v sobě navíc ukrývá snovou vůni exotické dovolené.
Slunce? Rozhodně ano!
Sluneční paprsky jsou vlastně synonymem letních dní a pohody. Umí vykouzlit krásnou letní náladu i přirozeně opálený vzhled, pokožka však při pobytu na slunci dostává výrazně více zabrat než během běžných dní. Následná zvýšená péče je proto na místě.
Po čem všichni sáhneme jako první, je tak pravděpodobně ochrana pomocí SPF, která pomáhá předcházet negativním dopadům UVA a UVB záření a zároveň podporuje dlouhodobě zdravější vzhled pokožky.
Ochrana a péče v jednom
Řada Sun Double Defense od Yves Rocher má tu výhodu, že propojuje ochranu před sluncem s pečujícími vlastnostmi. Obsahuje komplex UV-Protect se 4 UV filtry a červenou mikrořasu z Bretaně, která je známá svými hydratačními a antioxidačními vlastnostmi.
Pro dny u vody, na prosluněné dovolené i při delším pobytu venku je ideální například Sprej na opalování SPF 50+, který nabízí velmi vysokou ochranu a díky lehké textuře se snadno nanáší.
Kdo však preferuje krémovější konzistenci, ocení Mléko na opalování SPF 50+. Obě varianty se dobře roztírají, nezanechávají bílé stopy a jsou příjemné i během aktivních letních dnů.
Při používání opalovací péče je však důležité myslet nejen na výběr vhodného SPF, ale také na jeho správnou aplikaci. Přípravek je dobré nanést ještě před pobytem na slunci a ochranu pravidelně obnovovat, zejména pak po koupání, pocení nebo osušení ručníkem.
Po slunění dopřejte pokožce úlevu
Letní péče však rozhodně nekončí posledním slunečním paprskem. Po dni stráveném venku může být pokožka pocitově i na omak teplejší a sušší než je obvyklé. Je proto nutné dodat jí zpět ztracenou hydrataci.
Právě regenerační mléko po opalování z řady Sun Double Defense poskytuje pokožce osvěžení a zároveň pomáhá obnovit pocit komfortu. Lehká textura se snadno nanáší a zanechává pokožku jemnou a hydratovanou.
Pokud je ovšem vaším cílem zachovat si opálený vzhled i bez dlouhého pobytu na slunci, můžete do letního rituálu zařadit také Hydratační samoopalovací gel, který vytváří postupný a přirozeně působící efekt opálení. Je ale dobré pamatovat na to, že samoopalovací produkty nenahrazují ochranu SPF a pokožku před slunečním zářením nechrání.
Monoï de Tahiti – vůně exotické dovolené
K létu patří nejen slunce, ale také vůně, které dokážou během okamžiku vyvolat vzpomínky na ty nejlepší prázdniny a jedinečné momenty. Jednou z nich je i ikonické Monoï de Tahiti – dokonalá kombinace květu tiaré macerovaného v kokosovém oleji, inspirovaná tradičními polynéskými rituály krásy. Tato řada pokožku vyživuje, zjemňuje a zahaluje do smyslné vůně.
Voňavý rituál pro dokonalé léto
Čištění: Začněte ve sprše se Sprchovým gelem Monoï nebo jeho koncentrovanou variantou na cesty. Jemně myje pokožku i vlasy a zanechává na nich typickou sluneční vůni.
Exfoliace: Jednou až dvakrát týdně zařaďte Projasňující peelingový olej Monoï, který odstraní odumřelé buňky a podpoří jas pokožky.
Výživa: Tělové mléko Monoï pokožku hydratuje a zanechává ji sametově hebkou.
Zářivý finiš: Pro intenzivnější péči sáhněte po Suchém oleji Monoï, který se rychle vstřebává, nebo zvolte Hydratační olej s perletí pro saténový lesk a zvýraznění opálení.
Pokud si chcete letní náladu uchovat i po dovolené, stačí pár drobností – kapka oleje po večerní sprše, vůně Monoï ve vlasech nebo Toaletní voda Monoï, která na pokožce zanechá hřejivý otisk exotiky.
Léto se totiž skládá právě z těchto malých okamžiků. Z péče, která pokožku chrání, hydratuje a zároveň přináší radost. S kosmetickým rituálem Yves Rocher si můžete pocit dovolené prodloužit daleko za hranice prázdninových dnů.