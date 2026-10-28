Šaty, které Monika Babišová zvolila mají uzavřenější kulatý výstřih a látka je kolem něj měkce skládaná, takže model nepůsobí stroze. Vínová barva je pro podobnou podzimní společenskou událost velmi dobrou volbou. Je slavnostní, výrazná a zároveň méně prvoplánová než klasická červená. Právě v prostředí Vladislavského sálu působí tento odstín přiměřeně formálně a navíc dobře funguje s teplými tóny šperků.
Slavnostní vínová. Monika Babišová na Hrad vynesla outfit s jednou výraznou slabinou
Při slavnostním předávání státních vyznamenání na Pražském hradě se pozornost tradičně nesoustředí jen na oceněné, ale také na společenské modely hostů. Monika Babišová tentokrát zvolila hluboký vínový odstín a výrazné zlaté náušnice. Samotná barevná kombinace fungovala velmi dobře, celkový dojem ale oslabil účes, který vedle formálních šatů působil až příliš ležérně.
Zlaté náušnice byly trefou
Nejvýraznějším doplňkem stylingu jsou velké zlaté náušnice oblého tvaru. K vínové se hodí výborně a dodávají jinak poměrně jednoduchému modelu potřebný slavnostní detail. Dobrou volbou je také absence náhrdelníku. Výstřih už sám o sobě pracuje s řasením a další šperk v této oblasti by mohl celek zbytečně zahltit. Náušnice tak dostávají dostatek prostoru a fungují jako hlavní akcent.
Účes působí nedotaženě
Právě u vlasů ale styling ztrácí část své elegance. Babišová má vlasy stažené nízko vzadu, přední prameny jsou uvolněné a účes má působit měkce a nenuceně. Na fotografiích však výsledný efekt vypadá spíš rozvolněně než záměrně ležérně.
Objem na temeni není úplně vyvážený, jednotlivé prameny kolem obličeje působí trochu neuspořádaně a nízko posazený uzel vzadu nemá tak čistou linii, jakou by si velmi formální událost tohoto typu zasloužila.
Právě tady vzniká největší rozpor celého vzhledu. Zatímco šaty a šperky míří k uhlazené večerní eleganci, účes působí, jako by byl určený spíš na méně formální společenskou akci. Stačilo by přitom poměrně málo. Čistší nízký drdol, uhlazenější vlny nebo strukturovaný účes s kontrolovaně uvolněnými prameny by celému vzhledu dodaly mnohem větší noblesu.
Líčení je výrazné, ale s outfitem ladí
Líčení zůstalo výraznější hlavně v oblasti očí, zatímco rty mají růžový odstín. V kombinaci s vínovými šaty a zlatými náušnicemi barevně funguje dobře a na večerní událost nepůsobí nepatřičně. Ve výsledku je tak vidět zajímavý kontrast. Šaty, barva i šperky působí promyšleně, ale účes jako by za nimi o krok zaostával.
Z módního hlediska je právě barva největší předností celé volby. Na státních ceremoniích bývá častá černá, tmavě modrá nebo jiné neutrální odstíny. Vínová nabízí podobnou míru důstojnosti, ale na fotografiích působí živěji a méně předvídatelně. Navíc se velmi dobře kombinuje se zlatem, což Babišová využila právě výraznými náušnicemi.
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