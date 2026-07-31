Základem vytříbeného stylu herečky je nadčasová klasika s lehkým italským šarmem. Právě Itálie, kterou herečka považuje za svůj druhý domov, je pro ni dlouhodobou módní inspirací.
Simona Stašová má styl, který nestárne. Její módní triky inspirované Itálií by měla znát každá žena
Herečka Simona Stašová je ztělesněním nadčasové elegance. Ani v jednasedmdesáti letech se nebojí outfitů, které jsou ženské, šik a přitom nepůsobí ani usedle, ani přehnaně. Inspirujte se jejími módními triky a zjistěte, které kousky by neměly chybět v šatníku žádné ženy, která chce vypadat stylově a sebevědomě.
Na ulicích Říma nebo Sicílie obdivuje především přirozenou eleganci místních žen – jejich schopnost kombinovat jednoduché kousky tak, aby výsledný outfit působil upraveně, žensky a přitom nenuceně a hravě.
Hra barev
Právě tato ležérní elegance se promítá i do jejího vlastního šatníku. Simona ukazuje, že styl nemusí být složitý ani překombinovaný. Často stačí kvalitní střih, dobře zvolený materiál a správné barvy, které dokážou podtrhnout přirozený půvab.
Jedním z jejích módních triků, díky kterým působí svěže a mladistvě, je práce se světlými odstíny. Krémová, béžová, bílá nebo jemné pastelové tóny dokážou rozzářit obličej, zjemnit celkový vzhled a dodat outfitu lehkost.
Zatímco příliš tmavé kombinace mohou někdy působit tvrdě, světlé barvy vnesou do šatníku energii a moderní nádech. Navíc patří mezi odstíny, které se v posledních sezonách těší velké oblibě.
Kousky, které nestárnou
Módní trendy se mění každou sezonu, ale některé kousky zůstávají stálicemi. A právě na nich staví svůj styl i Simona. Nejde přitom o oblečení, které by mělo za každou cenu zaujmout na první pohled. Její modely mají spíše jednu důležitou vlastnost – dokonale společně fungují.
Herečka často volí oblečení s čistými liniemi, které nechává vyniknout postavě i osobnosti. Místo množství výrazných prvků dává přednost harmonii a promyšleným kombinacím.
Dokonale padnoucí sako jako základ
Pokud existuje jeden módní kousek, který dokáže pozvednout téměř každý outfit, je to kvalitní sako. Simona Stašová ho umí nosit nejen ke kalhotám, ale také k šatům nebo jednoduchému topu.
Dobře střižené sako vytváří elegantní siluetu, dodává outfitu upravenost a zároveň působí moderně. Ideální volbou jsou neutrální odstíny – například již zmiňovaná béžová, krémová, tmavě modrá nebo černá. Zkrátka barvy, které lze snadno kombinovat.
Kalhotový kostým? Rozhodně ano!
Herečka patří mezi ženy, které dokazují, že kalhotový kostým rozhodně nemusí působit přísně nebo snad mužsky. Naopak. Pokud má ten správný střih a doplní se jemnými materiály či elegantními doplňky, výsledný look působí velmi ženský a sebevědomě.
Klíčem je vybrat dobře padnoucí model – příliš volné ani příliš těsné střihy obvykle neudělají nejlepší službu. Pohodlí a elegance mohou jít v tomto případě ruku v ruce.
Dlouhá vesta jako jednoduchý trik pro elegantnější siluetu
Jedním z kousků, které dokážou s postavou doslova kouzlit, je prodloužená vesta. Tento módní prvek vytváří svislou linii, opticky prodlužuje postavu a dodává outfitu zajímavý detail.
Výhodou vesty je také její univerzálnost. Skvěle funguje přes halenku, tričko i šaty a během chvíle promění obyčejný outfit v promyšlený model.
Bílá košile a jednoduché halenky nikdy nezklamou
V šatníku ženy, která chce působit elegantně, by neměla chybět kvalitní bílá košile nebo jednoduchá halenka. Právě tyto základní kousky dávají prostor kreativitě. Simona ukazuje, že i obyčejný bílý top může vypadat luxusně, pokud je z kvalitního materiálu a doplní ho správné doplňky.
Módní triky Simony Stašové
Nebojte se světlých barev
Světlé odstíny dokážou dodat tváři jemnější výraz a celý vzhled rozzářit. Nemusí jít pouze o výrazné barvy – krásně fungují i krémové, pískové nebo pastelové tóny.
Investujte do kvalitních základů
Méně kvalitních kousků často nahradí několik dobře vybraných modelů, které se dají šikovně kombinovat mezi sebou.
Najděte střih, který vám sluší
Největší módní trik není kopírovat trendy, ale vědět, co lichotí právě vaší postavě. Od toho se odrazte.
Nebojte se elegance
Věk není důvod schovávat se za nenápadné oblečení. Elegantní outfit může být pohodlný, moderní, velmi ženský a ve finále vám pár let ubere.