Hnědá, karamelová, velbloudí nebo tmavě čokoládová. Právě v těchto odstínech semiš na podzim funguje nejlépe. Na rozdíl od černé kůže nepůsobí tak tvrdě a zároveň krásně zapadá do barev, které se v chladnější části roku v šatníku objevují přirozeně: krémové, béžové, vínové, tmavě zelené nebo denimové modré.
Semišové bundy ovládly podzim. Vypadají draze a sluší džínám, sukním i elegantním kalhotám
Semiš se letos vrací mezi nejvýraznější materiály podzimu. A není divu. Působí elegantněji než klasická džínová bunda, je měkčí než kůže a i jednoduchému outfitu dokáže dodat luxusnější vzhled. Stačí jen vybrat správný střih a vědět, s čím ho kombinovat.
Semišová bunda navíc nemusí znamenat jeden konkrétní styl. Letos se nosí krátké bundy připomínající bomber, elegantnější saka i modely s páskem, které zvýrazní pas. Právě varianta s páskem patří podle materiálu k nejvýraznějším trendům, zároveň ale nepůsobí jako kousek, který by po jedné sezoně zmizel ze šatníku.
Nejjednodušší kombinace? Semiš a džíny
Pokud nechcete nad stylingem dlouho přemýšlet, sáhněte po rovných džínách. Modrý denim a hnědý semiš spolu fungují téměř automaticky a outfit díky nim působí uvolněně, ale stále upraveně. Pod bundu stačí bílé tričko, košile nebo tenký rolák. K tomu mokasíny, kotníkové boty nebo tenisky a máte kombinaci, která funguje na víkend stejně dobře jako do kanceláře s méně formálním dress codem.
Velmi dobře vypadají také bílé nebo smetanové džíny. Zejména s tmavě hnědou semišovou bundou vytvoří kontrast, díky kterému může i jednoduchý outfit působit výrazněji a dražším dojmem.
S elegantními kalhotami nepůsobí semiš vůbec „westernově“
Semiš má pověst materiálu, který automaticky připomíná western nebo sedmdesátá léta. Rozhodující je ale zbytek outfitu. Pokud ho spojíte s širokými oblekovými kalhotami, jednoduchým topem a minimalistickými botami, výsledek bude naopak velmi současný. Krátká semišová bunda navíc hezky vyvažuje kalhoty s vyšším pasem a širší nohavicí.
Elegantnější variantou je semišové sako. To dokáže nahradit klasický blejzr a velmi dobře funguje například s černými kalhotami, saténovou sukní nebo jednoduchými šaty. Právě semišové sako zmiňuje i původní podzimní výběr jako způsob, jak pozvednout jinak obyčejný outfit.
Se sukní funguje krátká bunda i model s páskem
Semišová bunda nemusí zůstat jen u kalhot. Dobře vypadá také s dlouhou sukní, ať už z denimu, saténu nebo úpletu.
Ke splývavé sukni volte spíše kratší nebo lehce boxy bundu. Outfit díky tomu získá jasnější proporce a nebude působit příliš těžce. K rovnější midi sukni naopak může dobře fungovat delší model stažený páskem. Právě pásek je dobrým řešením pro každého, kdo nechce, aby ho objemnější bunda opticky „spolkla“. Zvýrazní pas a vytvoří ženskou siluetu i ve chvíli, kdy máte pod bundou silnější svetr.
Nebojte se kombinovat různé materiály
Jednou z největších výhod semiše je jeho struktura. Outfit díky ní vypadá zajímavě, i když zůstáváte u velmi jednoduchých barev.
Hnědá semišová bunda, šedý vlněný svetr a modré džíny jsou například kombinací, která nepotřebuje žádné výrazné doplňky. Zajímavě může působit také spojení semišové bundy s koženou kabelkou nebo botami. Nemusí přitom mít totožnou barvu. Naopak několik různých odstínů hnědé často vypadá přirozeněji než snaha sladit všechno tón v tónu.
Jaký střih vybrat?
Bomber je nejvíc ležérní a dobře funguje s rovnými nebo širšími kalhotami. Pokud je bunda objemnější, vyplatí se udržet zbytek outfitu jednodušší.
Bunda s páskem je vhodná pro ty, kdo chtějí zdůraznit pas. Může fungovat i jako přechod mezi bundou a kratším kabátkem a dobře vypadá s kalhotami i midi sukní.
Semišové sako je nejuniverzálnější elegantní variantou. Můžete ho nosit do práce místo klasického blejzru, ale stejně dobře přes tričko a džíny.
A pokud hledáte jeden model, který bude působit aktuálně i za několik sezon, vyhněte se příliš výrazným detailům. Jednoduchý střih v hnědé, koňakové nebo tmavě béžové barvě se bude kombinovat nejsnáze.