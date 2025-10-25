25. 10. Beáta
Před 16 lety vyrazila dech celému světu. Dnes by Susan Boyle poznal jen málokdo

Když v roce 2009 ohromila svět svým hlasem a pokorou, stala se symbolem talentu bez předsudků. Dnes, po 16 letech, je z někdejší nesmělé ženy sebevědomá dáma — a její proměna doslova bere dech.

Když se v roce 2009 postavila na pódium soutěže Britain’s Got Talent, publikum si zpočátku šeptalo a porotci sotva potlačovali úsměv. Působila plaše, nemoderně, a její projev nikomu nenapovídal, že o pár vteřin později přepíše historii televizní zábavy. Když ale zazněly první tóny písně I Dreamed a Dream z muzikálu Bídníci, svět oněměl. Z obyčejné ženy ze skotského městečka Blackburn se stala senzace přes noc.

Susan Boyle, tehdy 47letá, celý život pečovala o nemocnou matku a do té doby se nikdy nevzdálila z rodného Skotska. Po jejím výkonu však světové žebříčky ovládla nahrávka jejího debutového alba, které se stalo jedním z nejprodávanějších debutů všech dob – během prvního týdne se prodalo přes 3,1 milionu kopií.

Proměna, která ohromila

O šestnáct let později by ji poznal jen málokdo. Na červeném koberci galavečera Pride of Britain Awards 2025 v Londýně se Susan objevila jako úplně jiný člověk – elegantní, usměvavá a sebejistá. V černo-bílých šatech s decentním vzorem a stylovým mikádem v blond odstínu působila svěže a moderně. Fanoušci na sociálních sítích její návrat okamžitě oslavili jako „nejlepší proměnu roku.

Přestože se dlouhá léta stáhla z veřejného života, nyní se vrací ve velkém stylu. „Po všem, čím jsem prošla, chci znovu dělat to, co miluji – zpívat,“ uvedla v rozhovoru pro The Sun.

Boj o zdraví i rovnováhu

Susan Boyle si prošla nelehkým obdobím. V roce 2022 utrpěla mrtvici, po níž ztratila částečně řeč i kontrolu nad hlasem. Jak později přiznala v pořadu Britain’s Got Talent, trvalo jí měsíce, než se znovu naučila plynule mluvit a zpívat. „Byl to největší boj mého života, ale zvládla jsem to,“ řekla tehdy dojatě. Ještě předtím se netajila svým celoživotním bojem s Aspergerovým syndromem, který jí byl diagnostikován až v roce 2012. „Najednou jsem pochopila sama sebe. Vysvětlilo mi to, proč jsem byla jiná,“ svěřila se v rozhovoru pro The Guardian.

Život bez pozlátka

Navzdory celosvětové slávě zůstala Susan Boyle věrná svým kořenům. Žije stále ve svém rodném domě ve West Lothianu, který si koupila po úspěchu v soutěži. „Mohla bych bydlet v paláci, ale doma se cítím nejlépe,“ prohlásila. Finanční úspěch ji prý nikdy nezměnil – dodnes chodí nakupovat pěšky do místního supermarketu, kde ji sousedé běžně zdraví. Jak sama říká: „Nikdy jsem netoužila po slávě. Chtěla jsem jen, aby lidé slyšeli můj hlas.“

Dnes, po překonaných zdravotních problémech i letech v ústraní, se Boyle znovu vrací na pódia. Podle Daily Mail připravuje komorní turné po Británii a několik benefičních koncertů. Její vystoupení na galavečeru v Londýně tak nebylo jen módní senzací, ale především symbolem znovuzrození – důkazem, že i po životních pádech lze znovu zazářit.

Zdroj: BBCThe Sun, BBC, The Guardian, People, Daily Mail

Mohlo by vás zajímat

