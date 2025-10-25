Když se v roce 2009 postavila na pódium soutěže Britain’s Got Talent, publikum si zpočátku šeptalo a porotci sotva potlačovali úsměv. Působila plaše, nemoderně, a její projev nikomu nenapovídal, že o pár vteřin později přepíše historii televizní zábavy. Když ale zazněly první tóny písně I Dreamed a Dream z muzikálu Bídníci, svět oněměl. Z obyčejné ženy ze skotského městečka Blackburn se stala senzace přes noc.
