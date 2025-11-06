6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Porotu si získala během 30 vteřin. Tajemství vítězství Natálie Puškinové na Miss Earth 2025

Natálie Puškinová, Miss Earth 2025
Natálie Puškinová, Miss Earth 2025Foto: Profimedia.cz
Natálie Puškinová, Miss Earth 2025
Natálie Puškinová, Miss Earth 2025Foto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Česká republika má další světový triumf. Natálie Puškinová se stala Miss Earth 2025 a okamžitě na sebe strhla pozornost. Porotu neoslnila okázalostí, ale schopností mluvit o ochraně přírody a společenské odpovědnosti s autenticitou, která se dnes na světových soutěžích krásy vidí málokdy. Co přesně rozhodlo o tom, že právě ona získala korunu planety?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Jednadvacetiletá Češka Natálie Puškinová ovládla 25. ročník Miss Earth v Manile, čímž přinesla Česku po třinácti letech druhé vítězství v historii soutěže. Korunku převzala na slavnostním finále v Okada Manila a porazila téměř osmdesát soupeřek z celého světa. Titul jí předala loňská vítězka Jessica Lane z Austrálie.

miss, uvodka 2, zena
miss, uvodka 2, zena

Rok 1967: První československá kráska na Miss World. Jak vypadají vítězky dnes?

Móda a krása

Čím zaujala porotu i publikum

Ve finálové osmičce adeptek na vítězství si vylosovala slovo „rodičovství“. Svou odpověď opřela o osobní zkušenost – ztrátu otce v šestnácti letech – a proměnila ji v apel na odpovědnost, péči a dospělost vůči světu, který sdílíme. Autenticita a klid v projevu patřily k momentům, které jí jednoznačně pomohly k vítězství. V rozhodující části večera si Puškinová získala publikum i porotu tím, že část odpovědi pronesla ve filipínštině: „Věřím, že když se spojíme, dokážeme předcházet hladu i ekologickým problémům. A jedno poselství, které chci říct: chraňme přírodu.“ Výrok vyvolal ovace v sále a stal se jedním ze symbolů večera.

ČTĚTE TAKÉ: Česká Miss po 20 letech: Michaela Maláčová svolala sraz vítězek. Tři vůbec nedorazily

Natálie Puškinová, Miss Earth 2025
Natálie Puškinová, Miss Earth 2025
Foto: Profimedia.cz
Reklama

V kreativních disciplínách zaujala kostýmem inspirovaným českou lípou – národním stromem a symbolem kořenů i odolnosti. Propojení tradice, ekologie a čistého designu se stalo jedním z vizuálních vrcholů národních prezentací.

Puškinová je teprve druhou Češkou, která Miss Earth vyhrála (po Tereze Fajksové z roku 2012). Česká i zahraniční média uvádějí, že ve finále předčila silnou konkurenci – mimo jiné i domácí favoritku – a převzala roli globální ambasadorky environmentálního povědomí, kterou Miss Earth dlouhodobě zdůrazňuje. Na svém oficiálním instagramovém profilu se představuje jako studentka Fakulty sociálních věd UK a dlouhodobě komunikuje témata laskavosti a společenské odpovědnosti – tedy hodnot, které se se soutěžní platformou Miss Earth přirozeně protínají.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Miss World Krystyna Pyszková je maminkou. Porod dcery utajila týden

Proč právě ona?

Miss Earth není „jen o kráse. Puškinová přinesla kombinaci, která se v téhle soutěži počítá dvojnásob: civilní autenticitu, schopnost přesvědčivě formulovat hodnoty a vizuální i kulturní identitu spojenou s příběhem. A právě tahle rovnice – charisma + obsah + respekt k hostitelské zemi – vysvětluje, čím uchvátila svět a proč na jejím jménu letos záleží.

Natálie Puškinová, Miss Earth 2025
Natálie Puškinová, Miss Earth 2025
Foto: Profimedia.cz

VIDEO: Nováčková: Děsí mě, kam se ženeme. V udržitelnosti je lepší zkusit aspoň něco než nic

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: abs-cbn.comphilstarlife.comgmanetwork.comextra.cznovinky.cz, Instagram Natálie Puškinové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama