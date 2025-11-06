Jednadvacetiletá Češka Natálie Puškinová ovládla 25. ročník Miss Earth v Manile, čímž přinesla Česku po třinácti letech druhé vítězství v historii soutěže. Korunku převzala na slavnostním finále v Okada Manila a porazila téměř osmdesát soupeřek z celého světa. Titul jí předala loňská vítězka Jessica Lane z Austrálie.
Čím zaujala porotu i publikum
Ve finálové osmičce adeptek na vítězství si vylosovala slovo „rodičovství“. Svou odpověď opřela o osobní zkušenost – ztrátu otce v šestnácti letech – a proměnila ji v apel na odpovědnost, péči a dospělost vůči světu, který sdílíme. Autenticita a klid v projevu patřily k momentům, které jí jednoznačně pomohly k vítězství. V rozhodující části večera si Puškinová získala publikum i porotu tím, že část odpovědi pronesla ve filipínštině: „Věřím, že když se spojíme, dokážeme předcházet hladu i ekologickým problémům. A jedno poselství, které chci říct: chraňme přírodu.“ Výrok vyvolal ovace v sále a stal se jedním ze symbolů večera.
V kreativních disciplínách zaujala kostýmem inspirovaným českou lípou – národním stromem a symbolem kořenů i odolnosti. Propojení tradice, ekologie a čistého designu se stalo jedním z vizuálních vrcholů národních prezentací.
Puškinová je teprve druhou Češkou, která Miss Earth vyhrála (po Tereze Fajksové z roku 2012). Česká i zahraniční média uvádějí, že ve finále předčila silnou konkurenci – mimo jiné i domácí favoritku – a převzala roli globální ambasadorky environmentálního povědomí, kterou Miss Earth dlouhodobě zdůrazňuje. Na svém oficiálním instagramovém profilu se představuje jako studentka Fakulty sociálních věd UK a dlouhodobě komunikuje témata laskavosti a společenské odpovědnosti – tedy hodnot, které se se soutěžní platformou Miss Earth přirozeně protínají.
Proč právě ona?
Miss Earth není „jen“ o kráse. Puškinová přinesla kombinaci, která se v téhle soutěži počítá dvojnásob: civilní autenticitu, schopnost přesvědčivě formulovat hodnoty a vizuální i kulturní identitu spojenou s příběhem. A právě tahle rovnice – charisma + obsah + respekt k hostitelské zemi – vysvětluje, čím uchvátila svět a proč na jejím jménu letos záleží.
