Co si obléct, když teploty klesají, ale člověk se ještě nechce zahalit do beztvarých svetrů a péřových bund? Veronika Freimanová má jasno. V jejím šatníku se objevují kousky, které působí upraveně a žensky, ale zároveň nejsou zbytečně okázalé. Právě v tom spočívá kouzlo jejího stylu – umí vypadat elegantně, aniž by to působilo, že se příliš snaží.
Podzimní šatník podle Veroniky Freimanové. I po sedmdesátce má švih a ví, co jí sluší
Herečka Veronika Freimanová má módu ráda, slepé následování módních trendů však u ní nehledejte. Mnohem raději sází na kousky, které jí sluší, dobře sedí a mají nápad – ať už jde o zajímavý střih, výraznou barvu, či nečekaný detail. Ani na podzim proto nezůstává u fádní černé a šedé. Naopak ukazuje, že i sychravé dny mohou být plné barev, elegance a ženskosti.
Co si obléct, když teploty klesají, ale člověk se ještě nechce zahalit do beztvarých svetrů a péřových bund? Veronika Freimanová má jasno. V jejím šatníku se objevují kousky, které působí upraveně a žensky, ale zároveň nejsou zbytečně okázalé. Právě v tom spočívá kouzlo jejího stylu – umí vypadat elegantně, aniž by to působilo, že se příliš snaží.
Světlo u obličeje jako nejlepší omlazující trik
Zatímco podzimní nabídka obchodů často svádí k těžkým tlumivým barvám, Veronika Freimanová se směsici tmavých podzimních odstínů vyhýbá. Tmavé a tlumivé tóny podle ní dokážou vizáži zbytečně přidat léta a navodit smutný dojem.
Světlé tóny u tváře: Místo ponurosti vsaďte na krémovou, bílou, světle modrou nebo jemně růžovou barvu. Nosí-li se v těsné blízkosti obličeje, dokážou pleť okamžitě opticky rozzářit a zjemnit.
Pozor na lomené barvy: Tóny jako fialová, béžová či žlutohnědá na tmavovláskách často působí unaveně. Naopak jasná růžová černé či tmavé vlasy nádherně doplňuje.
Svoboda pohybu a uvolněná silueta
Základem hereččina šatníku zůstává jednoduchost a rafinovaný střih. Přísně vypasované oděvy ani těsné gumy v pase u ní nenajdete – dává přednost kouskům, které postavě dopřejí volnost.
Límeček jako osobní podpis: Nejčastěji sahá po šatech košilového střihu, které vynikají univerzálností a čistou linií.
Podzimní vrstvení: Košilové šaty nemusí ležet ve skříni ani v chladnějších měsících. Stačí k nim přihodit měkký pletený kardigan, sako nebo elegantní přechodový kabátek.
Hra struktur u pletenin a síla černobílého kontrastu
Podzimní šatník je neoddělitelně spjatý se svetry, ty však v podání Veroniky Freimanové rozhodně nejsou fádní.
Detail, který zaujme: Místo obyčejných hladkých úpletů volte svetry s copánkovým vzorem, plastickou strukturou nebo neobvyklým řešením výstřihu, jež dodají šmrnc i nejjednodušším kalhotám či džínovině.
Černobílá klasika s osobitostí: Kombinace černých kalhot a bílého svršku zůstává osvědčenou jistotou. Abyste předešli strohosti, stačí look oživit nápaditým šperkem, hedvábným šátkem nebo strukturální kabelkou.
Malé černé i pouzdrové sukně
I ryze formální kousky získávají v podání nestárnoucí herečky přirozený a ženský půvab.
Malé černé s něžným detailem: Namísto přísného minimalismu volte modely ozvláštněné jemnou krajkou na rukávech, elegancí manžet nebo výraznější broží.
Kontrast struktury a jemnosti: Pouzdrová sukně v tmavě modrém, vínovém či tvídovém provedení vypadá fantasticky v kombinaci s nadýchaným pleteným svetrem, čímž vznikne dokonalý balanc mezi strukturou a pohodlím.
Obuv pro podzimní dny
Výběr bot dotváří celkovou harmonii outfitu a propojení pohodlí se šarmem je pro herečku klíčové.
Mokasíny a baleríny: K sukním i zkráceným kalhotám skvěle sedí elegantní baleríny či mokasíny, které celku propůjčují lehký, sofistikovaný nádech.
Stabilní kozačky: V chladnějším počasí pak přichází na řadu vyšší i nižší kozačky. Nízký a stabilní podpatek nabízí celodenní komfort, a přitom působí velmi žensky.