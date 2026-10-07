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Podzimní šatník podle Veroniky Freimanové. I po sedmdesátce má švih a ví, co jí sluší

Jak na elegantní podzimní šatník? Veronika Freimanová ukazuje, co nosit po sedmdesátce.
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Veronika Freimanová
Veronika Freimanová
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13 fotografií
Jak na elegantní podzimní šatník? Veronika Freimanová ukazuje, co nosit po sedmdesátce. |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Herečka Veronika Freimanová má módu ráda, slepé následování módních trendů však u ní nehledejte. Mnohem raději sází na kousky, které jí sluší, dobře sedí a mají nápad – ať už jde o zajímavý střih, výraznou barvu, či nečekaný detail. Ani na podzim proto nezůstává u fádní černé a šedé. Naopak ukazuje, že i sychravé dny mohou být plné barev, elegance a ženskosti.

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Co si obléct, když teploty klesají, ale člověk se ještě nechce zahalit do beztvarých svetrů a péřových bund? Veronika Freimanová má jasno. V jejím šatníku se objevují kousky, které působí upraveně a žensky, ale zároveň nejsou zbytečně okázalé. Právě v tom spočívá kouzlo jejího stylu – umí vypadat elegantně, aniž by to působilo, že se příliš snaží.

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Zatímco podzimní nabídka obchodů často svádí k těžkým tlumivým barvám, Veronika Freimanová se směsici tmavých podzimních odstínů vyhýbá. Tmavé a tlumivé tóny podle ní dokážou vizáži zbytečně přidat léta a navodit smutný dojem.

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    Světlé tóny u tváře: Místo ponurosti vsaďte na krémovou, bílou, světle modrou nebo jemně růžovou barvu. Nosí-li se v těsné blízkosti obličeje, dokážou pleť okamžitě opticky rozzářit a zjemnit.

    Pozor na lomené barvy: Tóny jako fialová, béžová či žlutohnědá na tmavovláskách často působí unaveně. Naopak jasná růžová černé či tmavé vlasy nádherně doplňuje.

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    Svoboda pohybu a uvolněná silueta

    Základem hereččina šatníku zůstává jednoduchost a rafinovaný střih. Přísně vypasované oděvy ani těsné gumy v pase u ní nenajdete dává přednost kouskům, které postavě dopřejí volnost.

      Límeček jako osobní podpis: Nejčastěji sahá po šatech košilového střihu, které vynikají univerzálností a čistou linií.

      Podzimní vrstvení: Košilové šaty nemusí ležet ve skříni ani v chladnějších měsících. Stačí k nim přihodit měkký pletený kardigan, sako nebo elegantní přechodový kabátek.

      Veronika Freimanová
      Veronika Freimanová
      Foto: HerminaPress
      Veronika Freimanová
      Veronika Freimanová
      Veronika Freimanová
      Veronika Freimanová
      Zobrazit
      13 fotografií

      Hra struktur u pletenin a síla černobílého kontrastu

      Podzimní šatník je neoddělitelně spjatý se svetry, ty však v podání Veroniky Freimanové rozhodně nejsou fádní.

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        Detail, který zaujme: Místo obyčejných hladkých úpletů volte svetry s copánkovým vzorem, plastickou strukturou nebo neobvyklým řešením výstřihu, jež dodají šmrnc i nejjednodušším kalhotám či džínovině.

        Černobílá klasika s osobitostí: Kombinace černých kalhot a bílého svršku zůstává osvědčenou jistotou. Abyste předešli strohosti, stačí look oživit nápaditým šperkem, hedvábným šátkem nebo strukturální kabelkou.

        Malé černé i pouzdrové sukně

        I ryze formální kousky získávají v podání nestárnoucí herečky přirozený a ženský půvab.

        Malé černé s něžným detailem: Namísto přísného minimalismu volte modely ozvláštněné jemnou krajkou na rukávech, elegancí manžet nebo výraznější broží.

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        Kontrast struktury a jemnosti: Pouzdrová sukně v tmavě modrém, vínovém či tvídovém provedení vypadá fantasticky v kombinaci s nadýchaným pleteným svetrem, čímž vznikne dokonalý balanc mezi strukturou a pohodlím.

        Obuv pro podzimní dny

        Výběr bot dotváří celkovou harmonii outfitu a propojení pohodlí se šarmem je pro herečku klíčové.

        Mokasíny a baleríny: K sukním i zkráceným kalhotám skvěle sedí elegantní baleríny či mokasíny, které celku propůjčují lehký, sofistikovaný nádech.

        Stabilní kozačky: V chladnějším počasí pak přichází na řadu vyšší i nižší kozačky. Nízký a stabilní podpatek nabízí celodenní komfort, a přitom působí velmi žensky.

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        Zdroje: lifee.czregionalninoviny.eu

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